Что делать с яйцами после покупки, чтобы они дольше хранились: старый и проверенный лайфхак

Бабушка всегда заботилась о своих яйцах, совершая определенную процедуру после покупки. Этот древний метод из прошлого, помогавший подольше хранить продукт, является интересным примером использования лайфхаков для сохранения яиц.

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Обычно куриные яйца могут портиться при комнатной температуре уже через 25 дней. Однако советским хозяйкам удавалось хранить их в отличном состоянии гораздо дольше благодаря одному простому лайфхаку, пишет cxid.info.

Отсюда этот лайфхак из прошлого:

После приобретения яиц, сначала их хорошо мыли и вытирали. Затем наносили на каждое яйцо тонкий слой растительного масла и ждали, пока оно высохнет. После этого обертывали каждый продукт бумагой, складывали в корзину и хранили в темном месте. На скорлупе образовывалась тонкая пленка, предотвращавшая порчу.

Эту уловку можно успешно использовать и сегодня. В результате применения этого метода в холодильнике яйца будут оставаться свежими и дольше сохранять вкус и качество.

Напомним, UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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