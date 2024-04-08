Чем подкормить грядки с морковью, чтобы получить богатый урожай

Хотите вырастить сладкую и хрустящую морковь? Необходимо правильно подготовить грядку. Следуйте этим советам, и ваша морковь будет сочной, вкусной и полезной.

Не забудьте о севообороте. Не сажайте морковь на одном месте два года подряд. Тщательно очистите грядку от сорняков – они уносят питательные вещества и воду. Разрыхляйте почву после полива – это улучшит доступ воздуха к корням. Советами поделились на сайте prostoway.com.

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Что советуют опытные огородники?

Внести органические удобрения: перегной или компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит морковь питательными веществами.

перегной или компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит морковь питательными веществами. Добавить калийные и фосфорные удобрения: они будут стимулировать рост корнеплодов.

они будут стимулировать рост корнеплодов. Избегать чрезмерного внесения азота: иначе будет много ботвы, а моркови – мало.

иначе будет много ботвы, а моркови – мало. Внести древесную золу: она богата калием и микроэлементами, что поможет моркови лучше формироваться.

она богата калием и микроэлементами, что поможет моркови лучше формироваться. Использовать настой крапивы или сорняков: это повысит иммунитет растений и защитит их от вредителей.

это повысит иммунитет растений и защитит их от вредителей. Обработать семена перед посадкой: отваром из луковых шелух или чесночной водой. Это поможет предотвратить грибковые заболевания.

Бабушкины секреты:

Добавьте в грядку немного песка, чтобы морковь была слаще.

Посейте морковь после редиса, лука или огурцов – это лучшие предшественники.

Не сажайте морковь после петрушки, сельдерея или укропа – они не дружат.

Регулярно поливайте морковь, но не переувлажняйте почву.

Прорежьте всходы, чтобы морковь не росла мелкой.

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