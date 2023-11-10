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Что добавить в кофе кроме сахара, чтобы он не был горьким: полезные советы

Игорь Романько

Как сделать кофе менее горьким без сахара

Если ваш кофе оказался слишком горьким, не спешите выливать напиток. Даже если вы ценитель черного кофе без сахара, уменьшить горечь поможет еще один ингредиент.

Эксперты страницы Yaskrava kava в Instagram раскрывают неожиданный ингредиент, который поможет избавиться от горечи – соль. Добавьте в напиток щепотку соли, немного, несколько кристалликов. Ионы натрия устраняют горький вкус, объясняют эксперты. Также они отмечают, что в некоторых странах, например, Норвегии, Турции, Венгрии, пить кофе с солью – это традиция.

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Относительно заваривания кофе в чашке эксперты рекомендуют учитывать некоторые важные моменты. Используйте свежие зерна для более полного раскрытия вкуса и аромата. Помол чаще всего используется самый мелкий для чистого и насыщенного напитка. Вода для заваривания должна быть горячей, идеальная температура – 90-95 градусов. После закипания откройте чайник на минуту, чтобы вода немного остыла. Также рекомендуют обдать чашку кипятка перед завариванием, чтобы сохранить тепло напитка.

Засыпьте 1-2 ч. л кофе мелкого помола на 100-150 мл воды, накройте блюдцем чашку и дайте напитку настояться около 4 мин. Перед тем как накрыть блюдцем, можно добавить специи, сахар, шоколад или другое по вашему вкусу, советуют эксперты. Такие мелочи могут значительно улучшить вкус и удовольствие кофе.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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