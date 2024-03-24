Что добавить в постный борщ вместо мяса, чтобы он был сытнее: секреты кулинаров

18 марта начался Великий пост, а это значит, что пора разнообразить свой рацион постными блюдами. Одним из главных блюд на столе украинцев есть борщ, и его легко можно приготовить постным, не теряя вкуса и аромата.

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Лучший постный борщ выходит с фасолью и грибами. Эти ингредиенты богаты белоком, поэтому борщ будет сытным и питательным. Подойдут как свежие шампиньоны, так и лесные грибы, которые рекомендуется предварительно обжарить.

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Если вы не любите грибы или фасоль, их можно легко исключить из рецепта. Можете попробовать добавить соевое мясо.

Вот рецепт постного борща, который удивит вас своим ароматом и насыщенностью:

Ингредиенты:

Вода – 2-2,5 л

Фасоль – 100 граммов

Грибы шампиньоны – 100 граммов

Картофель - 500 г

Капуста – 300 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Томатная паста - 100 г

Соль, перец и зелень – по своему вкусу

Приготовление:

Вскипятите воду и добавьте предварительно замоченную фасоль. Варите 40 мин в слегка подсоленной воде.

Затем добавьте кубики картофеля. Также бросьте 2 целых картофелины. Обжарьте на растительном масле измельченный лук, затем добавьте тертую свеклу и морковь. Жарьте 5 минут помешивая. Добавить томатную пасту и жарьте еще минуту. Когда картофель станет мягким, извлеките целые картофелины, растолчите их и добавьте к борщу.

Грибы промойте и порежьте произвольными дольками. Обжарьте под крышкой 5 минут на антипригарной сковороде, в которую добавьте немного бульона из борща. Затем добавьте немного растительного масла и обжарьте еще минуту.

Всыпьте мелко нарезанный капусту и порезанный полукольцами лук. Варить 15 минут на слабом огне. Перед подачей украсьте борщ свежей зеленью.

Постный борщ – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое поможет вам разнообразить свой рацион во время Великого поста.

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