Что добавить воду перед варкой яиц, чтобы легко снять скорлупу: лайфхак

Яйца – это вкусный и полезный продукт, который можно использовать в разных блюдах. Однако иногда бывает трудно очистить яйца после варки. Скорлупа может прилипать к белку и может тяжело очищаться.

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Об этом пишет prosti resepty.

Вот несколько советов, которые помогут вам легко очистить яйца после варки.

Заливайте яйца холодной водой и варите в рассоле. Это поможет скорлупе отходить легче. Для рассола добавьте в 1 литр воды 1 столовую ложку соли.

Варите яйца не больше 10 минут. Если варить яйца дольше, то скорлупа станет жестче и ее будет труднее очистить.

После того как яйца сварятся, сразу окуните их в холодную воду. Это поможет скорлупе отойти еще легче.

Если вы хотите, чтобы скорлупа отошла идеально, то перед варкой проколите яйца иглой в нескольких местах. Это позволит воде проникнуть внутрь яйца и скорлупа будет чиститься полегче.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

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