Что есть, если вам 'за 25'?

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Какое бы здоровье нам ни подарила природа, его все время нужно беречь. И особенно тогда, когда уже "за 25".

Вокруг нас так много соблазнов, которые кусочек за кусочком отрывают от нашей жизни годы.

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Це і :

- харчові спокуси (ВСІ солодощі, де є цукор і фруктоза, навіть, так звані "здорові", де є біле борошно і маргарин; ВСІ ковбасно-сосисочні вироби; ВСІ напої, де є цукор і глюкозо-фруктозний сироп, ВСІ нектари), смажена і копчена їжа (відварена - найздоровіша, за нею йде запечена в "рукаві"), алкоголь!

- поведінкові спокуси (полежати, подивитись телевізор чи 3 серії серіалу);

-ментальні спокуси (жити чужим життям - життям героїв серіалів; занурюватись у життя ФБ-стрічки, забуваючи власні справи).

ЧАС - найцінніша валюта, дорожче її немає нічого.

• Їжте просту їжу, обов'язково - різноманітну ЗЕЛЕНЬ. Якщо не любите - полюбіть, це продовжить Ваші роки на землі.

• Займайтеся. Як можете: ходіть, присідайте, віджимайтеся, робіть вправи з гантелями, боксуйте, бігайте, стрибайте, робіть планку, танцюйте під музику. Рух захищає від старіння м'язи, ДНК, тіло - від цукрового діабету 2 типу, хвороб серця, страждань від хвороб і від передчасної смерті.

• Спіть не менше 7,5 годин. Навіть, якщо Вам скажуть, що можна виспатись за 5-6, це не так: в організмі виникатимуть поломки на клітинному рівні, і з часом страждатиме і система "ремонту" поломок. Сон - це життєва необхідність! (хоча так хочеться інколи не поспати... так от: саме інколи не поспати можна, це невеличка "встряска" для організму, але систематично потрібно висипатись).

• Перевіряйте своє здоров'я: регулярно здавайте "базові" аналізи (загальний аналіз крові, сечі, кров на цукор, ліпідограму, С-реактивний протеїн) та обстеження (УЗД органів черевної порожнини, флюорографію, мамографію), робіть щеплення.

• Живіть щасливо, реалізуйте СВОЇ мрії!