Что категорически нельзя делать на лунное затмение 5 мая

В ночь с 5 на 6 мая произойдет полутеневое лунное затмение. Такие явления обычно сопровождаются рядом предрассудков и запретов.

Периодом затемнения считается 9 часов до и после астрономического явления. Именно в это время нужно воздержаться от ряда действий, чтобы не навлечь беду. UAportal собрал основные запреты, связанные с лунным затмением.

Энергия в такие периоды становится деструктивной, поэтому следует отказаться от новых начинаний. Также нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

отправляться в поездки, путешествия;

стричь волосы.

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В день лунного затмения следует сдерживать эмоции и желания, поскольку они могут привести к неприятным последствиям. Также следует воздержаться от:

выхода на улицу при затемнении;

посещение врача;

свадьба;

подписание договоров;

начала ремонта;

покупки дорогостоящего имущества.

Напомним, 20 апреля жители Земли наблюдали гибридное солнечное затмение.

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