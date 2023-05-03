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Что категорически нельзя делать на лунное затмение 5 мая

Анастасия Крыщук

Что категорически нельзя делать на лунное затмение 5 мая

В ночь с 5 на 6 мая произойдет полутеневое лунное затмение. Такие явления обычно сопровождаются рядом предрассудков и запретов.

Периодом затемнения считается 9 часов до и после астрономического явления. Именно в это время нужно воздержаться от ряда действий, чтобы не навлечь беду. UAportal собрал основные запреты, связанные с лунным затмением.

Энергия в такие периоды становится деструктивной, поэтому следует отказаться от новых начинаний. Также нельзя:

  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • отправляться в поездки, путешествия;
  • стричь волосы.

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В день лунного затмения следует сдерживать эмоции и желания, поскольку они могут привести к неприятным последствиям. Также следует воздержаться от:

  • выхода на улицу при затемнении;
  • посещение врача;
  • свадьба;
  • подписание договоров;
  • начала ремонта;
  • покупки дорогостоящего имущества.

Напомним, 20 апреля жители Земли наблюдали гибридное солнечное затмение.

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