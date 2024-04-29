Что категорически запрещено делать в Страстную неделю перед Пасхой: народные приметы

В период Страстной седмицы верующие придерживаются особенно строгого поста, избегают посещений кладбищ и поминания умерших. Это время подготовки к Пасхе, когда люди убирают в своих домах и готовят праздничные блюда.

В эти священные дни нельзя отмечать дни памяти святых, совершать венчание или крещение. Не следует устраивать пиршеств, шумных гуляний, посещать развлекательные заведения и мероприятия. Запрещается вступать в интимные отношения даже супружеским парам. Об этом информирует портал "Патриоты Украины".

В Страстную неделю наступает время самого жесткого воздержания от пищи, однако не всем верующим необходимо следовать этим правилам. Православная церковь предусматривает определенные послабления для беременных женщин, кормящих женщин и лиц со слабым здоровьем.

Вербное воскресенье

По христианским традициям, вечер воскресенья отмечается особым богослужением, что связано с последними днями на земле Иисуса Христа. В это время верующие вспоминают его вход в Иерусалим. Согласно библейским сказаниям, Христос, отправляясь в город из Вифании, где он спас жизнь Лазарю, был радостно встречен людьми, которые приветствовали его пальмовыми ветвями. В память об этом событии, в христианских храмах освящаются ветви деревьев, украшенные для празднования.

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Великий понедельник

Этот день традиционно посвящен домашним делам: уборке, и упорядочению вещей в доме. Особое внимание уделяют мытью окон, ведь встречать праздник с нечистыми окнами считается плохой приметой.

Вторник перед Пасхой

В этот день происходит вспоминание библейских притч, которые Христос рассказывал в храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и смерти, о десяти девах и талантах.

Этот день также ассоциируется с подготовкой одежды и планированием праздничного стола, но без покупки продуктов до вторника, что считается нехорошей приметой. Погода в этот день может указывать на будущий урожай: дождь обещает грибной сезон, а ясный день – хороший урожай пшеницы.

Великая среда

В этот день христиане вспоминают, как Иуда Искариот предал своего учителя за 30 сребреников. Также вспоминается грешница, которая, обмыв слезами и помазав миром ноги Христа, подготовила его таким образом к погребению.

В Чистую среду обычно начинают большую уборку в доме, которая обычно заканчивается на следующий день. В этот день также готовили мыло. Его кусок выносили на улицу и оставляли на пороге, а на следующее утро перед купанием забирали обратно. Считалось, что после этого мыло приобретает целебную силу.

Чистый четверг

Великий четверг отмечается христианами как день, когда произошли четыре значимых события: вечеря Господня, мытье ног ученикам Иисусом, его моление в саду Гефсимания и предательство со стороны Иуды.

Традиции этого дня включают купание и умывание, символизирующие очищение. Верующие завершают уборку в домах и отправляются мыться после молитвы, процедуру следует осуществить до рассвета. Существует поверье, что умывание утром холодной водой из серебряной посуды помогает сохранить красоту, здоровье и молодость.

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Страстная пятница

В этот день утром происходит чтение 12 Евангелий Святых Страстей Христовых. Около обеда в храмах выставляется плащаница, которая является символом погребения Иисуса. Происходит упоминание его смерти на кресте, а плащаницу выносят в центр храма, затем проводится крестный ход. Священники и верующие обносят плащаницу вокруг храма. До этого времени прием пищи запрещен.

В этот день не допустимо заниматься физическим трудом, за исключением приготовления к Пасхе. Традиционно выпекают куличи, хлеб и красят яйца.

Существует верование, что выпечка, сделанная в этот день, останется на долго свежей.

Великая суббота

В эту ночь произошло погребением Иисуса Христа. Православная церковь чтит его телесную смерть, ведь все трагические события уже прошли, и мир ждет воскресения. Во время богослужения священнослужители меняют черное одеяние на белое.

Читаются специальные ветхозаветные тексты, воспевающие пророчества о воскресении Господа.

Около 12 часов ночи начинается пасхальное утреннее богослужение, ночью верующие направляются в крестный ход. Процессия завершается громким призывом: "Христос воскрес". Именно с этого момента начинается праздник Пасхи, который приносит радость и свет в сердца верующих.

Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в Пасхальной корзине.

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