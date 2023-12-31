Что лучше помогает от похмелья: можно ли снять абстинентный синдром алкоголем

Если перебрать с алкоголем во время празднования Нового года, то 1 января можно проснуться с похмельем. Это состояние, возникающее в результате чрезмерного употребления алкоголя. Алкоголь, попадая в организм, расщепляется на токсические вещества, вызывающие ряд неприятных симптомов.

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Больше всего страдают желудок и печень, отвечающие за переваривание и выведение алкоголя. Желудок может быть раздражен, что вызывает тошноту, рвоту и диарею. Печень также работает на полную мощность, чтобы переработать алкоголь, что может привести к ее повреждению.

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Кроме того, алкоголь может вызвать воспаление в организме. Иммунная система реагирует на алкоголь как на чужеродный агент, что приводит к выделению химических веществ, вызывающих головную боль, усталость и другие симптомы.

Как избежать похмелья

Единственный способ полностью избежать похмелья – это не употреблять алкоголь. Но если похмелье уже наступило, следует знать, как избавиться от него и не повредить своему здоровью.

Лекарство против похмелья

Специалисты советуют "лечиться" водой. "Большой стакан воды может быть самым простым решением от похмелья. Алкоголь обезвоживает вас, увеличивая количество мочи, вырабатываемой почками. Вы также теряете жидкость во время потоотделения, рвоты или диареи после ночного перепоя. А алкоголь является мочегонным средством, что означает, что он вынуждает вас много мочиться и терять много жидкости. Обезвоживание вызывает такие симптомы, как сухость во рту и головные боли", – отметили эксперты webmd.

Отмечается, что питьевая вода замедляет скорость, с которой организм поглощает алкоголь, и поддерживает низкий общий уровень алкоголя в крови.

Также нужно "вылежаться", чтобы похмелье быстрее исчезло.

Во время отдыха пейте сок из корейской груши. Он помогает снизить уровень алкоголя в крови и снижает интенсивность похмелья. Этот сок содержит белок, ингибирующий воспаление, которое может возникнуть из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Можете попробовать и женьшень. Этот корень является особенностью китайской медицины на протяжении тысячелетий. Травники используют напиток из красного женьшеня, он уменьшает симптомы похмелья.

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Избавиться от похмелья поможет богатая углеводами еда.

"Алкоголь снижает уровень сахара в крови. Это может объяснить головокружение и дрожь, которые возникают у некоторых людей с похмелья. Вашему мозгу для топлива нужны углеводы. Съешьте пару ломтиков пшеничных тостов или несколько цельнозерновых крекеров, чтобы нормализовать уровень сахара в крови. Вы также дадите себе заряд энергии", – объясняют специалисты.

Можно ли похмеляться

Эксперты отмечают, что употребление спиртных не помогает избавиться от утреннего похмелья. Это лишь незначительно облегчает симптомы на короткое время. В результате концентрация алкоголя в организме растет, а продолжительность похмелья увеличивается, поэтому похмеляться не рекомендуется.

"Кроме этого, привычка выпивать порцию спиртного как средство от утреннего похмелья может в долгосрочной перспективе нанести вред здоровью и привести к циррозу печени. Когда в организм, находящийся в состоянии отравления, поступает дополнительный алкоголь, создаются предпосылки для развития алкоголизма", – добавили эксперты.

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