Что можно приготовить из кожуры цитрусовых: простые и полезные рецепты
Если вы фанат цитрусовых и часто употребляете их, не спешите выбрасывать шкурки, поскольку из них можно приготовить вкусные и оригинальные блюда.
Предлагаем вам три интересных рецепта с сайта "Таблоид Волыни", в которых основным ингредиентом являются цитрусовые шкурки. Попытайтесь использовать то, что обычно выбрасываете в мусорник.
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Приправа из лимонной цедры
Эта приправа может служить вкусным дополнением ко многим сладким и соленым блюдам.
- Тщательно помойте лимон и срежьте его шкурку с помощью специального ножа для цедры или овощечистки, оставляя белую часть.
- Разложите полоски лимонной цедры на тарелке и оставьте при комнатной температуре в течение двух дней для высыхания.
- Из сухой цедры сделайте порошок, используя блендер или кофемолку. Храните приправу в непрозрачной емкости с плотно закрывающейся крышкой, чтобы сохранить аромат.
Апельсиновое варенье с кожурой
Ингредиенты:
- Апельсины – 1 кг
- Апельсиновая кожура - 100 г
- Лимоны – 120 г
- Вода – 2,5 л
- Сахар – 100 г
- Очищаем и моем апельсины, нарезаем мякоть и кожуры на кубики.
- Нарезанную мякоть лимона также добавляем в кастрюлю вместе с апельсинами и шкурками, заливаем холодной водой.
- После закипания воды готовим в течение 2 часов.
- Добавляем сахар и варим еще 15 минут.
- Разливаем готовое варенье в простерилизованные банки и храним его.
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Напиток из апельсиновых шкурок
Ингредиенты:
- Апельсины – 3 шт
- Вода – 5 л
- Сахар – 500 г
- Лимонная кислота – 30 г
- Прорежьте кожуры апельсинов с помощью мясорубки, смешайте полученную массу с лимонной кислотой и залейте 800 мл кипящей воды. Настаивайте в холодильнике в течение 3 дней.
- Из остальной воды и сахара приготовьте сироп и добавьте его в апельсиновое пюре.
- Процедите после охлаждения напиток.
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