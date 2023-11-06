Что можно приготовить из кожуры цитрусовых: простые и полезные рецепты

Если вы фанат цитрусовых и часто употребляете их, не спешите выбрасывать шкурки, поскольку из них можно приготовить вкусные и оригинальные блюда.

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Предлагаем вам три интересных рецепта с сайта "Таблоид Волыни", в которых основным ингредиентом являются цитрусовые шкурки. Попытайтесь использовать то, что обычно выбрасываете в мусорник.

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Приправа из лимонной цедры

Эта приправа может служить вкусным дополнением ко многим сладким и соленым блюдам.

Тщательно помойте лимон и срежьте его шкурку с помощью специального ножа для цедры или овощечистки, оставляя белую часть. Разложите полоски лимонной цедры на тарелке и оставьте при комнатной температуре в течение двух дней для высыхания. Из сухой цедры сделайте порошок, используя блендер или кофемолку. Храните приправу в непрозрачной емкости с плотно закрывающейся крышкой, чтобы сохранить аромат.

Апельсиновое варенье с кожурой

Ингредиенты:

Апельсины – 1 кг

Апельсиновая кожура - 100 г

Лимоны – 120 г

Вода – 2,5 л

Сахар – 100 г

Очищаем и моем апельсины, нарезаем мякоть и кожуры на кубики. Нарезанную мякоть лимона также добавляем в кастрюлю вместе с апельсинами и шкурками, заливаем холодной водой. После закипания воды готовим в течение 2 часов. Добавляем сахар и варим еще 15 минут. Разливаем готовое варенье в простерилизованные банки и храним его.

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Напиток из апельсиновых шкурок

Ингредиенты:

Апельсины – 3 шт

Вода – 5 л

Сахар – 500 г

Лимонная кислота – 30 г

Прорежьте кожуры апельсинов с помощью мясорубки, смешайте полученную массу с лимонной кислотой и залейте 800 мл кипящей воды. Настаивайте в холодильнике в течение 3 дней. Из остальной воды и сахара приготовьте сироп и добавьте его в апельсиновое пюре. Процедите после охлаждения напиток.

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