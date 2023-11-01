Что не следует делать сразу после пробуждения, чтобы не быть сонным: советы сомнологов

Специалист по сну Нэнси Х. Ротштейн дала комментарий британскому изданию, разъясняя, какие привычки следует исключить из своей утренней рутины для достижения большей бодрости.

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По словам эксперта, одной из таких вредных привычек является проверка сообщений на мобильном телефоне непосредственно после пробуждения, пишет Express.

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Проверка телефона утром или перед сном может привести к тому, что ваш мозг переключается с дельта-волн на бета-волны, что может привести к пропуску важных альфа- и тета-волн, объясняет Ротштейн. Эта перепрограммирование мозга может оказать негативное влияние на наше самочувствие и продуктивность в течение дня, в частности, вызывать сонливость и невнимательность.

Вместо этого, чтобы правильно проснуться утром, эксперт предлагает придерживаться такого жизненного лайфхака: как только ваш смартфон включает будильник, вставайте сразу, чтобы выключить его, и затем старайтесь как можно быстрее поднять кровать, чтобы преодолеть соблазн снова заснуть.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в ночь. В то же время подросткам нужно больше времени в постели – от восьми до десяти часов сна, а детям от шести до 12 лет рекомендуется спать от девяти до 12 часов в ночь.

Недостаток сна медики и ученые связывают с многочисленными хроническими заболеваниями, такими как апноэ во сне, болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия. Восстановление нормального спящего режима и поддержание качественного сна становится важной частью здорового образа жизни.

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