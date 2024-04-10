Что нельзя делать в каждый день недели после Пасхи: традиции и запреты

Пасха – один из самых важных праздников в Украине. После недели поста приходит время для радости, веселья и семейных мероприятий. Но, кроме традиционных развлечений, существуют определенные ограничения и запреты, о которых мы вам расскажем.

Об этом пишет nv.ua. Помните, что это общие традиции. В разных регионах Украины могут быть свои особенности. Самое главное – провести это время с радостью и любовью к ближним.

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Понедельник:

Этот день посвящен отдыху и общению с близкими.

Традиционно готовят полесскую кутью, символизирующую единение семьи.

В этот день не рекомендуется.

Вторник:

Раньше в этот день облили холодной водой тех, кто проспал утренние молитвы.

Только женщины ходили в гости, а мужчины оставались дома.

Искали хохот и топтали его, чтобы и на следующий год его было много.

Веселье разрешалось, но с воздержанием.

Среда:

Время для развлечений, танцев и веселья.

Девушки гадали на суженого.

Начинали водить хороводы, продолжавшиеся до Троицы.

Четверг:

Новая Пасха – день, когда умершие присоединяются к празднованию.

Родственники идут на кладбище, убираются на могилах и молятся за усопших.

Девушки призвали весну песнями.

Ребята могли находить себе невест.

Пятница:

Освящение воды в храмах.

Прощенный день: близкие родственники идут к молодоженам.

Мужчины варят пиво, которое, по поверью, приносит обилие.

Девушки умывались ледяной водой для красоты и здоровья.

Тесть и теща приглашают в гости родителей зятя.

Суббота:

Игра в катание яиц.

Верующие идут в храм на прощание со Светлой неделей.

Приглашают гостей и покрывают богатый стол.

Родители идут в гости к молодоженам.

Воскресенье:

Ведущее воскресенье: провожают Пасху, встречают весну, мужчины идут на работу.

Первый день поминальной Томиной недели.

Не рекомендуется сидеть дома незамужним девушкам и холостякам.

Напомним, священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище.

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