Что нельзя готовить в алюминиевой посуде: испортят вкус блюда
Алюминиевая посуда является одним из самых популярных видов кухонной утвари. Он легок, прочен и имеет доступную цену.
Однако есть мнение, что алюминий может быть вредным для здоровья. Об этом пишет ТСН.
Вреден ли алюминий?
В чистом виде алюминий не токсичен. Однако он может вступать в реакцию с кислотами, содержащимися в некоторых продуктах питания. В результате образуются соли алюминия, которые могут скапливаться в организме и отрицательно влиять на здоровье.
Что нельзя готовить в алюминиевой посуде?
К продуктам, которые нельзя готовить в алюминиевой посуде, относятся:
- Кислые блюда: борщ, фасоль в томатном соусе, капуста тушеная, маринады, соусы на основе уксуса и лимонного сока.
- Кисломолочные продукты: сметана, ряженка, творог, кефир.
- Продукты, богатые витаминами C и E: фрукты, овощи, зелень.
- Соленая рыба.
Что можно готовить в алюминиевой посуде?
В алюминиевой посуде можно готовить блюда, не содержащие кислоты или содержащие их в небольшом количестве. К таким блюдам относятся:
- Вареное мясо, рыба, овощи.
- Молочные каши.
- Макароны.
- Яйца.
- Блюда из теста.
Как использовать алюминиевую посуду безопасно?
Чтобы минимизировать риск попадания солей алюминия в организм, нужно соблюдать следующие правила:
- Не готовьте в алюминиевой посуде кислые блюда.
- Не храните в алюминиевой посуде продукты, содержащие кислоты.
- Регулярно мойте алюминиевую посуду с использованием моющих средств.
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Альтернатива алюминиевой посуде
Если вы озабочены возможной вредностью алюминия, вы можете использовать альтернативные виды кухонной утвари. К таким видам относятся:
- Нержавеющая сталь.
- Эмалированная посуда.
- Керамика.
- Чугун.
Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами и не выделяют вредные вещества в пищу.
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