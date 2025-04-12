Что нельзя одевать на Новый Год-2025
Приближается Новый год, и пора подготовиться не только к празднованию, но и правильно выбрать праздничный образ. По версии эзотериков, в 2025 году, который пройдет под покровительством Зелёной Деревянной Змеи, важно обратить особое внимание на цвет и стиль наряда.
Цвета успеха
Астрологи советуют сосредоточиться на следующей цветовой палитре:
- Зеленый
- Желтый
- Коричневый
- Золотистый
- Серебряный
Именно эти оттенки, по мнению специалистов, принесут благополучие и удачу в новом году. Об этом пишет 24 tv.ua.
Цвета, которых следует избегать
- Черный: символизирует апатию и отрицательную энергию
- Неоновые оттенки: могут вызвать агрессию у тотемного животного года
- Фиолетовый: по убеждению астрологов, не нравится Зеленой Змее
Дополнительные оговорки
- Избегайте одежды из секонд-хенда
- Не одевайте старый наряд, который вы носили много лет
- Категорически не допускайте нечистоплотных вещей с висячими нитями или затяжками
Главное правило – новый образ должен быть праздничным, чистоплотным и соответствовать цветовой гамме года.
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Практические советы:
- Выберите новое платье или костюм
- Предпочтите натуральные материалы
- Следуйте рекомендованной цветовой палитре
Помните, что правильно выбранный образ – это не только дань традициям, но и символическая настройка на позитивные изменения в собственной жизни.
Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.
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