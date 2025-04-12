Что нельзя одевать на Новый Год-2025

Приближается Новый год, и пора подготовиться не только к празднованию, но и правильно выбрать праздничный образ. По версии эзотериков, в 2025 году, который пройдет под покровительством Зелёной Деревянной Змеи, важно обратить особое внимание на цвет и стиль наряда.

Цвета успеха

Астрологи советуют сосредоточиться на следующей цветовой палитре:

Зеленый

Желтый

Коричневый

Золотистый

Серебряный

Именно эти оттенки, по мнению специалистов, принесут благополучие и удачу в новом году. Об этом пишет 24 tv.ua.

Цвета, которых следует избегать

Черный: символизирует апатию и отрицательную энергию Неоновые оттенки: могут вызвать агрессию у тотемного животного года Фиолетовый: по убеждению астрологов, не нравится Зеленой Змее

Дополнительные оговорки

Избегайте одежды из секонд-хенда

Не одевайте старый наряд, который вы носили много лет

Категорически не допускайте нечистоплотных вещей с висячими нитями или затяжками

Главное правило – новый образ должен быть праздничным, чистоплотным и соответствовать цветовой гамме года.

Читайте также: Посевалки на Старый Новый год для взрослых и детей

Практические советы:

Выберите новое платье или костюм

Предпочтите натуральные материалы

Следуйте рекомендованной цветовой палитре

Помните, что правильно выбранный образ – это не только дань традициям, но и символическая настройка на позитивные изменения в собственной жизни.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!