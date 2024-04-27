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Что нельзя сажать у моркови, чтобы она не выросла мелкой

Игорь Романько

Какие растения нельзя сажать у моркови
Какие растения нельзя сажать у моркови

Морковь – популярный овощ, выращиваемый на многих огородах. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, какие растения можно сажать рядом с морковью, а какие нет.

Следуя этим простым правилам соседства, которыми поделились на сайте "РадиоТрек", вы сможете вырастить богатый урожай вкусной и полезной моркови!

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Благоприятные соседи:

  • Лук: отпугивает вредителей моркови, например морковную муху.
  • Огурцы не вредят моркови, а также могут защитить ее от некоторых болезней.
  • Чеснок: обладает фитонцидными свойствами, подавляющими рост сорняков.
  • Салат: неприхотлив к условиям выращивания, поэтому может стать хорошим компаньоном для моркови.

Нежелательные соседи:

  • Укроп: привлекает вредителей моркови, а также может убирать из почвы питательные вещества, необходимые для роста корнеплодов.
  • Петрушка: выделяет эфирные масла, которые могут оказывать негативное влияние на рост моркови.
  • Анис: имеет схожие с петрушкой свойства.
  • Сельдерей: также может подавлять рост моркови.

Важно:

  • Не сажайте морковь на одном месте два года подряд.
  • Соблюдайте севооборот, чтобы почва не истощалась.
  • Регулярно пропалывайте грядки с морковью, чтобы удалять сорняки.
  • Поливайте морковь по мере необходимости, не допуская пересыхания грунта.
  • Подкармливайте морковь минеральными и органическими удобрениями.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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