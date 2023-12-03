Что ни в коем случае нельзя делать с комнатными орхидеями зимой: советы экспертов

Орхидеи всегда поражают своей красотой и изысканностью, и важно помнить об их особенностях ухода, особенно в холодный период года. Недостаточный свет и низкая температура могут влиять на их благополучие, поэтому несколько полезных советов, которые помогут вам обеспечить правильный уход за орхидеями зимой.

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Специалисты портала Ambius советуют зимой перемещать горшки из растения в места с достаточным освещением, поскольку зимой дни становятся короче. Обеспечьте им доступ к яркому, но рассеянному свету – прямые солнечные лучи оставят на растении ожоги.

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Важно избегать резких перепадов температур. Храните орхидеи в теплом месте, вдали от холодных окон или сквозняков.

В холодный период воздух может стать сухим, что не является идеальным для орхидеи. Используйте увлажнители воздуха или другие способы поддержания оптимального уровня влажности.

Зимой убавьте количество полива зимой, поскольку орхидеи меньше тратят воду. Важно соблюдать режим во избежание переливания.

С соблюдением этих советов вы обеспечите комфортное и здоровое существование вашим орхидеям в зимний период. Не забывайте следить за их состоянием и, при необходимости, вносить коррективы в уход за этими замечательными растениями.

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