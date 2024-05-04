Что нужно делать в субботу перед Пасхой: правила и советы от митрополита

Великая суббота – это день перед Пасхой, посвященный воспоминанию о распятии и погребении Иисуса Христа. Этот день имеет особую атмосферу покоя и смирения, ведь верующие сосредотачиваются на глубоких размышлениях о жертве Спасителя. В церквях в этот день проходит торжественное богослужение, где верующие вспоминают о страданиях Христа и ожидают его воскресения. Великая суббота – время для искренней молитвы и покаяния. Об этом пишет ТСН.

Кроме того, в этот день верующие просят у Бога прощения грехов, благодарят его жертву и молятся за мир в мире. В Великую субботу они соблюдают строгий пост. Еда должна быть простой и постной, а развлечения и веселье – неуместны. В этот день верующие убирают в доме, готовят пасхи и пасхальные яйца, а также делают другие приготовления к празднику.

Что можно делать в Великую субботу:

Посещать богослужение

Молиться

Помогать нуждающимся

Готовить пасхи и пасхальные яйца

Убирать в доме

Читать Библию

Слушать духовную музыку

Размышлять о жизни и смерти Иисуса Христа

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Чего нельзя делать в Великую субботу:

Веселиться и развлекаться

Ссориться и ругаться

Употреблять алкогольные напитки

Есть мясо, молочные продукты и яйца

Заниматься тяжелым физическим трудом

Работать в саду и на огороде

Ходить на кладбище

Великая суббота – это не просто день отдыха, но время для духовного очищения и единения с Богом. Используйте этот день, чтобы помолиться, покаяться в своих грехах и подготовиться ко встрече Пасхи с чистым сердцем.

Напомним, мы уже писали, что нужно класть в пасхальную корзину, чтобы привлечь достаток и счастье.

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