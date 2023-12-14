Что нужно добавить в воду к елке, чтобы иглы не осыпались

Живая елка – неотъемлемый атрибут праздничного декора. Однако, чтобы она радовала глаз как можно дольше, нужно знать, как правильно за ней ухаживать.

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Об этом пишет Ukr.media.

Выбирайте здоровое дерево

При выборе елки обратите внимание на ее внешний вид. Дерево должно быть зеленым, без желтых или сухих игл. Ветви должны быть упругими, а ствол – прямым.

Срезайте елку правильно

Срезать елку нужно острым ножом или секатором. Срез должен быть косым, чтобы дерево могло лучше впитывать воду.

Поставьте елку в прохладное место

Елку нужно поставить в прохладное место, где температура не превышает 15 градусов тепла. Вблизи нее не должно быть источников тепла, таких как батареи или камин.

Подливайте елку регулярно

Елку нужно подливать регулярно, чтобы земля в горшке была всегда влажной. Воду для полива нужно брать холодную и отстоявшуюся и добавить в нее специальное средство для поддержания свежести цветов.

Опрыскивайте елку

Чтобы елка не осыпалась, ее нужно каждый день опрыскивать водой. Это поможет поддерживать влажность воздуха вокруг дерева.

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Удаляйте сухие иглы

Если на елке появились сухие иглы, их нужно сразу же удалять. Это поможет предотвратить распространение сухости на другие ветви.

Если вы хотите, чтобы елка простояла дольше, вы можете использовать специальные средства для сохранения свежести. Эти средства можно приобрести в цветочных магазинах.

Еще один секрет долговечности елки – это выбор вида дерева. Пихта осыпается меньше сосны, поэтому она прослужит вам дольше.

Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее : искусственная или натуральная.

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