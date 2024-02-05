Что нужно добавлять в кондиционер, чтобы волосы были как из салона
Роскошные волосы – это не только мечта, но и реальность, доступная каждой. Вместо покупать дорогие средства, попробуйте добавить в кондиционер один секретный ингредиент – оливковое масло. Вы заметите результат довольно быстро. Об этом пишет Telegraf.
Чем полезно оливковое масло для волос?
- Оливковое масло богато витаминами E, A, K, а также антиоксидантами, которые питают, увлажняют и восстанавливают волосы.
- Масло делает волосы мягкими, блестящими и шелковистыми.
- Она помогает избавиться от сухости, ломкости и секущихся кончиков.
- Оливковое масло также может помочь замаскировать седину.
Как использовать оливковое масло для волос?
- Как дополнение к кондиционеру:
- Добавьте в миску несколько капель оливкового масла (1-2 чайные ложки) к вашему обычному кондиционеру.
- Перемешайте и нанесите на влажные волосы после мытья.
- Оставьте на 15-20 минут, затем смойте.
- Как несмываемый кондиционер:
- Смешайте оливковое масло с небольшим количеством кокосового или миндального масла.
- Нанесите смесь на кончики волос, избегая корней.
- Не смывайте.
- Как маска для волос:
- Нанесите оливковое масло на волосы по всей длине, включая корни.
- Оставьте на 30 минут-1 час.
- Смойте шампунем.
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Важные советы:
- Не используйте оливковое масло слишком часто, 1-2 раза в неделю будет достаточно.
- Не наносите оливковое масло на корни волос, если у вас жирные волосы.
- Перед использованием оливкового масла убедитесь, что оно теплое.
- Вы можете использовать оливковое масло в чистом виде или добавить в него другие полезные ингредиенты, такие как мед, йогурт или алоэ вера.
Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.
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