Что нужно класть в пасхальную корзину, чтобы привлечь достаток и счастье

Пасха – один из важнейших религиозных праздников в Украине. С ним связано много традиций, обычаев и обрядов, одним из которых является освящение пасхальной корзины.

Каждый продукт, вкладываемый в пасхальную корзину, имеет свое религиозное значение. Главными составляющими являются куличи и яйца.

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Что символизируют продукты, которые кладут в пасхальную корзину:

Пасха – символ тела Христова. Ее выпекают по древним рецептам, переданным из рода в род.

Яйца – символ новой жизни и воскресения. Их окрашивают в разные цвета и разрисовывают традиционными орнаментами.

Мясные продукты (колбаса, ветчина) – символ изобилия и благополучия.

Молочные продукты (творог, масло) – символ щедрости и плодородия.

Хрен – символ здоровья и крепости.

Соль – символ очистки и защиты.

Важно помнить, что не стоит класть в корзину слишком много пищи. Не рекомендуется освящать фрукты, алкогольные напитки, ножи.

В корзине должны быть только продукты, которые символизируют Пасхальный праздник.

Как правильно собрать пасхальную корзину:

Используйте новую или нарядную корзину из лозы или рогозы. Застелите дно корзины вышитым полотенцем. Положите кулич в центр корзины. Вокруг кулича разместите яйца, мясные и молочные продукты. Добавьте хрен и соль. Накройте корзину вышитым полотенцем.

Освящение пасхальной корзины – древний обычай, объединяющий семью и дающий чувство радости и единения.

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