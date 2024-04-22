Что нужно первым съесть на Пасху: это знают не все

Пасхальный пост, который длится 48 дней, является одним из самых строгих в христианской традиции. Поэтому важно правильно начать употребление скоромной пищи после ее окончания. Время разговливания зависит от времени похода на пасхальную юслужбу. Кроме того, есть определенные правила выхода из поста, о которых следует знать. Об этом пишет УНИАН.

Когда можно разговляться:

Если вы ночью были на службе: сразу после литургии и причастия.

сразу после литургии и причастия. Если вы утром посетили церковь после прихода домой.

после прихода домой. Если вы по какой-то причине не были в церкви: по окончании всех служб.

Как разговляться:

Начните с небольшой порции легкой пищи, чтобы не перегрузить пищеварительную систему.

Отдавайте предпочтение натуральным продуктам: мясу, рыбе, сыру, овощам, фруктам.

Не употребляйте алкогольные напитки в больших количествах.

В течение дня пейте много воды.

Что обязательно должно быть на Пасху:

Пасха: символ тела Христова.

символ тела Христова. Пасхальные яйца: символ крови Христовой.

символ крови Христовой. Сыр или творожный кулич: символ Великого поста.

символ Великого поста. Мясо: символ богатства и сытой жизни.

символ богатства и сытой жизни. Соль: символ очистки и защиты.

символ очистки и защиты. Хрен: символ горечи распятия.

символ горечи распятия. Красное вино: символ крови Христовой.

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Что делать на Пасху: традиции

Собрать пасхальную корзину.

Надеть праздничную одежду.

Посетить богослужение.

Накрыть праздничный стол.

Поделиться куличом и яйцами с близкими.

Соревноваться в разбивании яиц.

Принимать гостей.

Давать милостыню нуждающимся.

Посетить могилы умерших родственников (после Пасхи).

Чего нельзя делать на Пасху: запреты

Тяжело работать.

Переедать и употреблять много алкоголя.

Проводить магические ритуалы.

Устраивать генеральную уборку.

Делать ремонт.

Работать в саду и в огороде.

Ездить на кладбище (для этого есть специальные поминальные дни).

Помните, что Пасха – это не просто день обильных трапез, но и праздник духовного очищения и единения с близкими.

Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в Пасхальной корзине.

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