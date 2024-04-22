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Что нужно первым съесть на Пасху: это знают не все

Цихоцкая Мария

Что нужно первым съесть на Пасху: это знают не все
Есть определенные правила выхода из поста, о которых следует знать

Пасхальный пост, который длится 48 дней, является одним из самых строгих в христианской традиции. Поэтому важно правильно начать употребление скоромной пищи после ее окончания. Время разговливания зависит от времени похода на пасхальную юслужбу. Кроме того, есть определенные правила выхода из поста, о которых следует знать. Об этом пишет УНИАН.

Когда можно разговляться:

  • Если вы ночью были на службе: сразу после литургии и причастия.
  • Если вы утром посетили церковь после прихода домой.
  • Если вы по какой-то причине не были в церкви: по окончании всех служб.

Как разговляться:

  • Начните с небольшой порции легкой пищи, чтобы не перегрузить пищеварительную систему.
  • Отдавайте предпочтение натуральным продуктам: мясу, рыбе, сыру, овощам, фруктам.
  • Не употребляйте алкогольные напитки в больших количествах.
  • В течение дня пейте много воды.

Что обязательно должно быть на Пасху:

  • Пасха: символ тела Христова.
  • Пасхальные яйца: символ крови Христовой.
  • Сыр или творожный кулич: символ Великого поста.
  • Мясо: символ богатства и сытой жизни.
  • Соль: символ очистки и защиты.
  • Хрен: символ горечи распятия.
  • Красное вино: символ крови Христовой.

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Что делать на Пасху: традиции

  • Собрать пасхальную корзину.
  • Надеть праздничную одежду.
  • Посетить богослужение.
  • Накрыть праздничный стол.
  • Поделиться куличом и яйцами с близкими.
  • Соревноваться в разбивании яиц.
  • Принимать гостей.
  • Давать милостыню нуждающимся.
  • Посетить могилы умерших родственников (после Пасхи).

Чего нельзя делать на Пасху: запреты

  • Тяжело работать.
  • Переедать и употреблять много алкоголя.
  • Проводить магические ритуалы.
  • Устраивать генеральную уборку.
  • Делать ремонт.
  • Работать в саду и в огороде.
  • Ездить на кладбище (для этого есть специальные поминальные дни).

Помните, что Пасха – это не просто день обильных трапез, но и праздник духовного очищения и единения с близкими.

Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в Пасхальной корзине.

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