Что нужно сделать срочно, если на ноутбук вылилась жидкость: советы экспертов

Попадание жидкости на ноутбук – одна из самых распространенных причин его поломки. Важно своевременно отреагировать на проблему, чтобы минимизировать последствия. В этой статье мы расскажем, что делать, если на ноутбуке попала вода.

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Эксперты из MoYo советуют прежде всего – выключить устройство как можно скорее. Это поможет избежать короткого замыкания и прочих неприятностей. Отключите сначала зарядный штекер из ноутбука, а затем сам блок питания из розетки.

Затем нужно извлечь периферийные устройства – мышь, клавиатуру, принтер и т.д. Это поможет предотвратить их повреждение.

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Переверните ноутбук вверх ногами и дайте жидкости стечь. Если жидкости много, используйте полотенце или салфетку для ускорения процесса. После того, как жидкость стечет, протрите ноутбук сухой салфеткой или полотенцем. Обратите особое внимание на клавиатуру и вентиляционные отверстия.

Если жидкость попала под клавиатуру или другие труднодоступные места, вам нужно будет разобрать ноутбук. Рекомендуется снять батарейку CMOS, которая располагается на системной плате. Это поможет вам очистить все детали жидкости.

Если на деталях ноутбука остались остатки жидкости, нужно будет их тщательно вытереть.

После того как вы очистили ноутбук от жидкости, его нужно тщательно высушить. Для этого можно использовать фен или поместить ноутбук в теплое сухое место.

Если вы будете придерживаться этих рекомендаций, вы сможете увеличить шансы на то, что ваш ноутбук выйдет из строя. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.

Если ноутбук не включается после выполнения всех перечисленных действий, вам нужно обратиться в сервисный центр.

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