Что нужно сделать в саду и огороде в октябре: дачники подсказали
С наступлением осени садоводы и огородники приступают к важным подготовительным работам, чтобы обеспечить растениям комфортную зимовку. Параллельно продолжается высадка новых саженцев.
Октябрь – время активной подготовки сада к холодам, при этом идет сбор урожая и завершаются сентябрьские работы. Портал РБК-Украина подготовил список необходимых садово-огородных задач на октябрь.
Работы в саду в течение октября
Уборка урожая
Приоритетной задачей октября является сбор урожая. Начинают с зимних сортов яблок и груш, выбирая для этого сухой день. Также собирают поздние сорта столового винограда и аронию. Завершают сбор урожая айвой в середине месяца.
Уход за газоном
Продолжается скашивание газона, но высота остается на 1-3 см выше обычной для предотвращения образования плесени. Последнее скашивание рекомендуется провести 15-20 октября.
Обрезка растений
В начале месяца, когда прекращается сокодвижение, обрезают малину и актинидию для формирования куста и защиты от паразитов. Розы подрезают минимально, удаляя только поврежденные ветки.
Защита от вредителей
Во второй половине октября после первых заморозков яблони и груши обрабатывают 5% раствором мочевины для профилактики парши.
Побелка деревьев
Для защиты стволов и веток от солнечных ожогов зимой и весной производят побелку водоэмульсионной краской или известковым раствором.
Обработка почвы
Перекапывание грунта на глубину 5-8 см, а вокруг плодовых деревьев до 20 см помогает уменьшить количество вредителей. Оптимальное время – когда листья начинают желтеть.
Внесение удобрений
Для лучшей перезимовки растений в октябре вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, обычно при перекапывании.
Посадка растений
После опадания листья пересаживают деревья и кустарники, высаживают розы и кустарники. Посадку проводят до середины октября, предварительно удобрив почву. Также высаживают луковицы тюльпанов, гиацинтов и лилий.
Осенний полив
В конце октября, когда температура снижается до 2-5°C, проводят обильный полив для предотвращения быстрого промерзания почвы.
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Огородные работы в октябре
Октябрьские работы в огороде направлены на подготовку участка к следующему сезону.
Завершение сбора урожая До конца месяца собирают свеклу, морковь, картофель, редьку, тыкву, капусту, пастернак, сельдерей и петрушку.
Уборка остатков растений Во избежание распространения болезней и размножения вредителей после сбора урожая удаляют растительные остатки.
Посев озимых культур
Для раннего весеннего урожая высаживают озимые лук и чеснок, сеют морковь, укроп и петрушку.
Высев сидератов
В начале октября высевают растения-сидераты (горчицу, овес, фацелию, озимую розу) для обогащения почвы и предотвращения эрозии.
Удобрение почвы
Перед зимним промерзанием почву перекапывают на глубину до 30 см, внося органические и минеральные удобрения. При необходимости добавляют доломитовую муку или известь для нормализации кислотности.
Обработка теплиц
Для предотвращения размножения вредных микроорганизмов проводят дезинфекцию теплиц и парников, убирают опавшие листья и растительные остатки.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем прикормить виноград в сентябре, чтобы был большой урожай.
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