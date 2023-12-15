Что нужно выбросить перед новогодними праздниками, чтобы удачно начать 2024 год

Новый год – это время для новых начинаний. Мы ставим себе цели, мечтаем о будущем и стараемся стать лучшими людьми. Но чтобы добиться успеха, нам нужно сначала освободиться от бремени вредных привычек и мыслей, мешающих нам двигаться вперед.

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Существуют разные народные приметы и обряды, связанные с очищением и уборкой дома перед Новым годом. Некоторые из них должны быть выполнены для обеспечения счастливого и успешного начала нового года.

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По обычаям из дома перед Новым годом выносили все лишние вещи. Выброс старых или лишних вещей может символизировать готовность к новому началу.

Следует вынести из дома старые календари (означает переход от прошлого к будущему) и старые нерабочие часы. Считается, что выбрасывание старых часов может символизировать "отбрасывание прошедшего времени".

Также принято раздавать все ненужные вам вещи – посуду, старую мебель, одежду и т.д.

Следует также выбросить всю поврежденную посуду - "чтобы не преследовали нищету"

Согласно учению фэншуй, перед Новым годом нужно перестать вспоминать о прошлом и волноваться о будущем. Живите нынешним моментом и хотите стать лучшей версией себя.

"Кормите свои ограничительные мысли" - не будьте идеальными, но ожидайте, что все пойдет так, как вы планируете.

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"Сравнение себя с другими" тоже считается недопустимым. У каждого есть свои моменты счастье и несчастье. Научитесь определять себя вне зависимости от людей вокруг вас.

Не бойтесь жить в неизвестном. Найдите время жить изо дня в день и не чувствуйте себя обязанными анализировать свою ситуацию.

Не стоит цепляться за отношения, которые вас удручают. Если отношения приносят вам больше бед, чем радости, положить им точку и начать все заново.

Перед Новым годом важный отказ от вредных привычек и мыслей – это непростая задача, но она того стоит. Новый год – это отличный случай начать жизнь с чистого листа.

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