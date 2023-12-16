Что одеть на Новый год: Андре Тан дал модные советы (фото)

Через несколько недель мир будет праздновать Новый 2024 год. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какой образ следует создать на этот праздник.

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Об этом он рассказал в своем Instagram. Он отметил, что одежда раскрывает нас и дарит нужные ощущения.

"2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет нрав, и чтобы привлечь его, важно выбрать новогоднюю одежду в соответствующих оттенках и материалах", – сказал Андре Тан.

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Что одеть на Новый год:

Цвета:

Андре Тан советует обратить внимание на:

- черный – универсальный цвет, который подойдет к любому образу. Он символизирует силу, элегантность и мистическую энергию;

- красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре;

- зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона, однако людям, родившимся в год Дракона, не стоит одевать зеленые вещи;

- золотой – цвет богатства и процветания. Его нужно одеть, если вы хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие. Однако дизайнер рекомендует использовать его акцентно.

Перья:

Считается одним из излюбленных элементов дракона.

Блеск и пайетки:

Эти элементы напоминают драконью чешую.

Бархат, шелк, атлас и парча:

По словам Андре Тана, зеленый дракон любит роскошь и пафос, а эти материалы ассоциируются с лакшери образами.

"Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях", – сказал он.

Яркие аксессуары:

Это могут быть кольца, браслеты, колье. Они могут быть массивными и заметными, это привлечет дракона и склонит нрав на вашу сторону.

"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше", – посоветовал дизайнер.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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