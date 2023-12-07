Что означает кошачье 'ном-ном-ном': специалисты объяснили язык животных

Кошки, как и люди, имеют свой уникальный способ общения. Они используют разные звуки, чтобы выразить свои эмоции, потребности и реакции на окружающую среду.

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Одним из распространенных кошачьих звуков является "ном-ном-ном". Вы можете слышать его, когда ваша кошка ест или когда она выражает неодобрение.

Значит ли это, что ваш кот говорит "ном-ном-ном", потому что ему нравится еда, объяснили специалисты по Аnimalreport.net.

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Отмечается, что хотя некоторые кошки издают этот звук, когда они наслаждаются едой, большинство кошек делают это, когда они чувствуют "владение едой" или незащищенность во время еды.

Когда кот ест, он может чувствовать, что его еду могут отнять. Этот звук может быть способом сказать другим котам или людям, чтобы они оставались подальше.

Конечно, не все кошки делают это. Некоторые коты могут молчать во время еды, а другие могут издать другие звуки, например, мурлыкать или шипеть.

Если вы заметили, что ваша кошка издает звук "ном-ном-ном" во время еды, важно обратить на это внимание. Это может быть признаком того, что вашей кошке требуется свободное пространство во время еды.

Понимание кошачьих звуков может помочь вам лучше наладить связь со своим кошачьим другом.

Ранее специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине.

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