Что приготовить с черемшей: палянички на кефире

БЛОГ

Видео дня

Сезон черемши в самом разгаре – думаю мы все любим эти первые ароматные побеги медвежьего чеснока или леверды, которые занесены в Украине в красную книгу! Но наши фермеры охотно выращивают и помогают нам с этим ценным суперфудом!

Далее текст на языке оригинала

Їдять черемшу і свіжою - цілком чи у салатах і смаженою як частина гарніру чи з омлетом, а я приготував легкі і швидкі палянички на пательні

ТІСТО:

180 г кефіру

300 г борошна ( Зернарі)

5 г розпушувача і сіль

Начинка:

70 г Черемша

70 г петрушка

70 г кисломолочного сиру

70 г твердого сиру

30 г олії, сіль, перець

50 г лісових горіхів - за бажанням

замішую тісто - у кефір кидаю сіль та розпушувач, одразу засипаю борошном і вимішую пару хвилин руками тісто, поки не стане однорідним, підсипаю борошном, накриваю рушником чи плівкою і даю відпочити.

промиту петрушку та черемшу подрібнюю у блендері разом з кисломолочним сиром і олією, я завжди експериментую - то цей раз додав ще горіхи, думаю ще буде дуже смачно разом спеціями хмелі-сунелі!

у подрібнену начинку додаю тертий твердий сир та сіль і перець

тісто поділив на 8 частин,

Кожну розвалкував, поклав в середину начинку, защепив і поклав защипом униз і розкачав ще раз тоненько - думаю десь з 5мм

готую палянички на пательні,

На середньому вогні, підсмажую з однієї сторони, потім з іншої і повторюю так ще раз - палянички прямо надувались!

Викладаю на тарілку і кожну ще гарячою змащую маслом

Їсти смачно гарячою, коли сир ще тягнеться.

зелень можна брати будь-яку - від кропу до шпинату - смачно коли мікс

горіхи - можна і без них

сир - можна додавати і моцарелу і замінювати на ваш улюблений

Обіймаю і смачного вам!