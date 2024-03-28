Что приготовить с черемшей: палянички на кефире
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Сезон черемши в самом разгаре – думаю мы все любим эти первые ароматные побеги медвежьего чеснока или леверды, которые занесены в Украине в красную книгу! Но наши фермеры охотно выращивают и помогают нам с этим ценным суперфудом!
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Їдять черемшу і свіжою - цілком чи у салатах і смаженою як частина гарніру чи з омлетом, а я приготував легкі і швидкі палянички на пательні
ТІСТО:
180 г кефіру
300 г борошна ( Зернарі)
5 г розпушувача і сіль
Начинка:
70 г Черемша
70 г петрушка
70 г кисломолочного сиру
70 г твердого сиру
30 г олії, сіль, перець
50 г лісових горіхів - за бажанням
- замішую тісто - у кефір кидаю сіль та розпушувач, одразу засипаю борошном і вимішую пару хвилин руками тісто, поки не стане однорідним, підсипаю борошном, накриваю рушником чи плівкою і даю відпочити.
- промиту петрушку та черемшу подрібнюю у блендері разом з кисломолочним сиром і олією, я завжди експериментую - то цей раз додав ще горіхи, думаю ще буде дуже смачно разом спеціями хмелі-сунелі!
- у подрібнену начинку додаю тертий твердий сир та сіль і перець
- тісто поділив на 8 частин,
Кожну розвалкував, поклав в середину начинку, защепив і поклав защипом униз і розкачав ще раз тоненько - думаю десь з 5мм
готую палянички на пательні,
На середньому вогні, підсмажую з однієї сторони, потім з іншої і повторюю так ще раз - палянички прямо надувались!
Викладаю на тарілку і кожну ще гарячою змащую маслом
Їсти смачно гарячою, коли сир ще тягнеться.
- зелень можна брати будь-яку - від кропу до шпинату - смачно коли мікс
- горіхи - можна і без них
- сир - можна додавати і моцарелу і замінювати на ваш улюблений
Обіймаю і смачного вам!