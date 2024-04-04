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Что приготовить ужин всего за полчаса: советы опытных кулинаров

Игорь Романько

Что сделать на ужин за 30 минут

Устали от долгих часов на кухне? Хотите приготовить что-нибудь быстрое, сытное и аппетитное? Тогда этот рецепт тюфтелей в духовке для вас.

Рецептом поделились на сайте prostoway.com. Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры. К соусу можно добавить зелень (петрушку, укроп). Тюфтели можно приготовить на пару или в мультиварке.

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Ингредиенты:

  • 500 г фарша (говяжий, свиной или куриный)
  • 1 ломтик белого хлеба
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. муки
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Замочите хлеб в воде на 5 минут, затем отожмите.
  2. В фарш добавьте соль, перец, хлеб и тщательно вымешайте.
  3. Отбейте фарш несколько раз, чтобы тефтели получились нежными.
  4. Сформируйте из фарша шарики и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
  5. Переложите тефтели в глубокую сковороду или котел.
  6. Обжарьте нарезанный лук и морковь, добавьте к тюфтелям.
  7. Приготовьте соус: смешайте воду, томатную пасту, сметану, муку, соль и перец. Залейте соусом тефтели.
  8. Запекайте в духовке при 180°C в течение 15-20 минут.
  9. Пока тефтели запекаются, приготовьте гарнир (рис, макароны, картофель).
  10. Подавайте тефтели с гарниром и соусом.

Приятного аппетита!

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