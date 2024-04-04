Что приготовить ужин всего за полчаса: советы опытных кулинаров

Устали от долгих часов на кухне? Хотите приготовить что-нибудь быстрое, сытное и аппетитное? Тогда этот рецепт тюфтелей в духовке для вас.

Рецептом поделились на сайте prostoway.com. Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры. К соусу можно добавить зелень (петрушку, укроп). Тюфтели можно приготовить на пару или в мультиварке.

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Ингредиенты:

500 г фарша (говяжий, свиной или куриный)

1 ломтик белого хлеба

1 луковица

1 морковь

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. муки

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Замочите хлеб в воде на 5 минут, затем отожмите. В фарш добавьте соль, перец, хлеб и тщательно вымешайте. Отбейте фарш несколько раз, чтобы тефтели получились нежными. Сформируйте из фарша шарики и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Переложите тефтели в глубокую сковороду или котел. Обжарьте нарезанный лук и морковь, добавьте к тюфтелям. Приготовьте соус: смешайте воду, томатную пасту, сметану, муку, соль и перец. Залейте соусом тефтели. Запекайте в духовке при 180°C в течение 15-20 минут. Пока тефтели запекаются, приготовьте гарнир (рис, макароны, картофель). Подавайте тефтели с гарниром и соусом.

Приятного аппетита!

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