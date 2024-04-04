Что приготовить ужин всего за полчаса: советы опытных кулинаров
Устали от долгих часов на кухне? Хотите приготовить что-нибудь быстрое, сытное и аппетитное? Тогда этот рецепт тюфтелей в духовке для вас.
Рецептом поделились на сайте prostoway.com. Вместо томатной пасты можно использовать свежие помидоры. К соусу можно добавить зелень (петрушку, укроп). Тюфтели можно приготовить на пару или в мультиварке.
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Ингредиенты:
- 500 г фарша (говяжий, свиной или куриный)
- 1 ломтик белого хлеба
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. муки
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Замочите хлеб в воде на 5 минут, затем отожмите.
- В фарш добавьте соль, перец, хлеб и тщательно вымешайте.
- Отбейте фарш несколько раз, чтобы тефтели получились нежными.
- Сформируйте из фарша шарики и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
- Переложите тефтели в глубокую сковороду или котел.
- Обжарьте нарезанный лук и морковь, добавьте к тюфтелям.
- Приготовьте соус: смешайте воду, томатную пасту, сметану, муку, соль и перец. Залейте соусом тефтели.
- Запекайте в духовке при 180°C в течение 15-20 минут.
- Пока тефтели запекаются, приготовьте гарнир (рис, макароны, картофель).
- Подавайте тефтели с гарниром и соусом.
Приятного аппетита!
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