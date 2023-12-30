Что происходит с телом человека после смерти: научное объяснение (видео)

Смерть человека – это прекращение жизнедеятельности организма. Она характеризуется остановкой сердца, дыхания и мозговой деятельности. Смерть может быть вызвана разными причинами.

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Экосистема разложения способствует развитию каскада реакций, превращающих тело в скелет, пишет IFLScience.

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После того как сердце человека перестает биться, тело начинает медленно разлагаться на клеточном уровне. Затем бактерии, животные и даже сам организм начинает переваривать внутренние органы и ткани.

После клинической смерти, когда сердце перестает биться, клетки теряют источник кислорода для производства энергии. Клетки могут перейти к анаэробному дыханию, которое производит молочную кислоту и является энергоэффективным процессом. Клеточный транспортный механизм прекращает работу, и клетки теряют способность обмениваться с внеклеточной средой.

Когда клетки начинают разрушаться, это приводит к некрозу, который является необратимым процессом. Разрыв лизосом в клетке приводит к выходу ферментов и лизосом на внешнюю сторону, повреждающую соседние клетки.

Внутренние условия клеточки ухудшаются, что активирует каскад клеточной погибели.

Как происходит распад тела и как действует экосистема разложения:

Бактерии в кишечнике начинают потреблять ткани тела, что приводит к распаданию и образованию летучих органических соединений.

Запах мертвого тела возникает от летучих органических соединений, привлекающих насекомых.

Смерть определяется как сбой биологических систем, препятствующий возвращению к химическому равновесию. Упрощенно говоря, это процесс, когда организм распадается, а экосистема разложения развивается, обеспечивая новую жизнь.

Этот уникальный взгляд на смерть расширяет наше понимание того, что происходит после того, как наступает последний миг.

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