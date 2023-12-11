Что сделать, чтобы шапка не портила прическу: полезный лайфхак

Благодаря этому домашнему спрею вам придется забыть о проблеме наэлектризованных волос в холодный период года, когда шапка является обязательным элементом образа для защиты от мороза. Если вы сталкиваетесь с трудностями в поддержании идеальной прически из-за статического электричества, вот простое и домашнее средство, которое поможет вам преодолеть эту проблему.

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Обычно, ношение шапки может приводить к тому, что ваши волосы становятся наэлектризованными и выглядят непоследовательно, пишет "Телеграф". Однако регулярное использование кондиционеров, предназначенных для вашего типа волос, может помочь в уменьшении влияния статического электричества, особенно на тонкие и гладкие пряди зимой.

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Если вы хотите сохранить свою прическу после снятия шапки, вам также может быть полезно использовать спрей. Для его приготовления вам понадобятся всего четыре ингредиента: дистиллированная вода, уксус, глицерин и любимое эфирное масло.

Просто распылите этот спрей на вашу шапку перед выходом из дома, и вы заметите, что ваши волосы остаются невероятно гладкими и не наэлектризованными. Приготовление этого спрея займет всего несколько минут, и вы сможете наслаждаться безупречной прической даже в самые холодные дни.

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