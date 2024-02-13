Что сделать перед приготовлением дешевой рыбы, чтобы сделать ее ароматной и сочной
Даже самая сухая рыба после этого трюка становится сочной, ароматной и вкусной. Этот трюк можно использовать для любой рыбы: морской, речной, свежей или замороженной. Для более насыщенного аромата можно добавить к раствору специи, лавровый лист, лук или чеснок.
Хотите, чтобы любая рыба, даже хек или минтай, получилась сочной, ароматной и вкусной? Рецептом поделились на сайте gospodynka.
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Что вам понадобится:
- Рыба (любая, замороженная или свежая)
- Соль
- Сахар
- Вода
Что делать:
- Разморозьте рыбу чуть-чуть.
- Выпотрошите рыбу, удалите хвост, плавники, голову и черную пленку (у морской рыбы).
- Приготовьте раствор: на 1 литр воды добавьте 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку сахара.
- Нагрейте воду до 40-45°C, чтобы соль и сахар растворились.
- Окуньте рыбу в раствор и оставьте на 1 час.
- Выньте рыбу из раствора, просушите бумажными полотенцами.
- Готовьте рыбу любым способом: жарьте, тушите, запекайте.
Что дает этот трюк:
- Благодаря соли и сахару происходит диффузия и денатурация белков.
- Клетки рыбы впитывают жидкость, становятся плотными, рыба не теряет сочности.
- Исчезает неприятный запах и привкус.
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