Что сделать перед приготовлением дешевой рыбы, чтобы сделать ее ароматной и сочной

Даже самая сухая рыба после этого трюка становится сочной, ароматной и вкусной. Этот трюк можно использовать для любой рыбы: морской, речной, свежей или замороженной. Для более насыщенного аромата можно добавить к раствору специи, лавровый лист, лук или чеснок.

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Хотите, чтобы любая рыба, даже хек или минтай, получилась сочной, ароматной и вкусной? Рецептом поделились на сайте gospodynka.

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Что вам понадобится:

Рыба (любая, замороженная или свежая)

Соль

Сахар

Вода

Что делать:

Разморозьте рыбу чуть-чуть.

Выпотрошите рыбу, удалите хвост, плавники, голову и черную пленку (у морской рыбы).

Приготовьте раствор: на 1 литр воды добавьте 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку сахара.

Нагрейте воду до 40-45°C, чтобы соль и сахар растворились.

Окуньте рыбу в раствор и оставьте на 1 час.

Выньте рыбу из раствора, просушите бумажными полотенцами.

Готовьте рыбу любым способом: жарьте, тушите, запекайте.

Что дает этот трюк:

Благодаря соли и сахару происходит диффузия и денатурация белков.

Клетки рыбы впитывают жидкость, становятся плотными, рыба не теряет сочности.

Исчезает неприятный запах и привкус.

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