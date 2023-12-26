Что сделать с искусственной елкой, чтобы она выглядела не хуже настоящей

Искусственная елка – прекрасная альтернатива живому дереву. Она не требует ухода и не портит окружающую среду. Однако иногда искусственная елка выглядит немного "голой".

Видео дня

Следуя этим советам, вы сможете создать красивую и пышную искусственную елку, которая станет украшением вашего дома на Рождество. Чтобы ваше дерево не выглядело "бедно", можно воспользоваться следующими советами с сайта Prostoway.

Читайте также: Специалисты объяснили, где в доме нельзя ставить елку: быстро засохнет

Формируйте крону. Каждую ветку нужно расправить и разрыхлить. Также не стоит, чтобы ветки прилегали к стволу. Это поможет создать более объемный вид.

Размещайте ветки в шахматном порядке. Это поможет заполнить пространство между ярусами и избежать пустоты.

Это поможет заполнить пространство между ярусами и избежать пустоты. Обеспечьте равномерное расстояние между ярусами.

Позаботьтесь о стволе. Он должен иметь зеленый цвет. В противном случае даже пышные ветки будут смотреться не так эффектно. Чтобы скрыть коричневый ствол, можно обмотать зеленым дождем или скотчем.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут сделать искусственную елку еще более пышной:

Используйте искусственные еловые ветки. Они придадут дереву дополнительный объем и реалистичность.

Они придадут дереву дополнительный объем и реалистичность. Добавьте к елке гирлянды и игрушки. Они помогут замаскировать любые недостатки.

Они помогут замаскировать любые недостатки. Не забывайте о свете. Правильно расположенное освещение может зрительно увеличить размер елки и сделать ее более пышной.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно украсить новогоднюю елку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!