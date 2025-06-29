Что следует посадить в июле, чтобы собрать щедрый урожай осенью: советы дачникам

Середина лета – удачный период для высадки быстрорастущих овощей, зелени и ароматических трав, которые успеют дать урожай к осени. Посевный календарь пригодится украинским огородникам, чтобы эффективно использовать июль, учитывая погодные условия и тип почвы на участке.

Какие культуры высевать в июле: подборка растений

По советам профессиональной садовницы Ким из Homestead Acres, в июле 2025 года актуальны для посева такие культуры:

Салат (листовой) – выбирайте холодостойкие сорта, сейте в затененных местах или под агроволокном, снабдите регулярный полив.

Редис быстро созревает (всего за 3–5 недель), удобно выращивать даже в контейнерах в засушливую погоду.

Свеклу высевают до конца месяца для осеннего сбора корнеплодов.

Репа, зеленый лук – хорошо растут в прохладе, лучше развиваются в полутени.

Зелень (рукола, шпинат, укроп) – любят тень и влагу, их лучше сеять в начале месяца.

Фасоль, горох (ранние сорта) – подходят для выращивания в июле, хорошо растут в тепле и подходят для контейнерного метода.

Огурцы, кабачки, патиссоны – сеют в начале месяца, нуждаются в тепле и постоянном поливе.

Подсолнечник (декоративный) – быстрорастущий, любит жару, высевают прямо в открытый грунт.

Базилик, орегано, чабрец, шалфей – теплолюбивые пряности, хорошо чувствуют себя в контейнерах при солнце и сухом климате.

Читайте также: Головки будут огромны: чем подкормить чеснок перед сбором урожая

Что высаживать в дождливую или жаркую погоду

По рекомендации Ideal Home, во влажную погоду лучше сеять такие культуры:

салат, редис, шпинат, рукколу – они быстро прорастают и хорошо растут при высокой влажности.

В жаркие сухие дни лучше выбрать:

огурцы, кабачки, пряные травы – нуждаются в частом поливе и мульчировании.

В начале месяца, когда еще стоит жара, рекомендуется высевать:

фасоль, горох – эти культуры хорошо переносят тепло и дают урожай до осеннего похолодания.

Во второй половине июля, ближе к прохладе, сеют:

свекла, репа, репчатый лук – они адаптированы к понижению температуры и подходят для осеннего сбора.

Климатические зоны и сроки посева

Несмотря на разнообразие садоводческих зон в Украине, в июле погодные условия в целом приближены к умеренному климату. В течение этого месяца можно беспрепятственно высаживать такие культуры как томаты, огурцы, кабачки, свекла, редис и салат. Однако важно учитывать региональные особенности: ближе к осени в северной части страны следует отдавать предпочтение холодостойким растениям – например, капусте или репе, а в южных областях лучше сеять пряные травы и специи.

Раньше мы рассказывали, какие растения нельзя сажать вблизи помидоров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!