Что стоит за желанием изменить партнера

Я думаю многие из вас хоть раз в жизни, а то и не раз испытывали на себе это чувство, когда ваш партнёр хотел вас изменить в чем-то. Либо вы хотели изменить некоторые паттерны поведения, качества партнёра. Не так ли?

Когда очарование влюбленности слабеет, то мы впервые начинаем видеть нашего партнёра реальным, то есть таким какой он есть. И он нас так же. Вот тут и начинается самое интересное, поскольку иногда реальный человек или мы реальные, перестаём устраивать друг друга. И появляется это внутреннее желание ПЕРЕДЕЛАТЬ.

Если вдуматься в смысл этого слова, то грустно становится. Поскольку, переделать, изменить, подкорректировать-означает, что я тебя не принимаю таким какой ты есть!

Когда человеку говорят, что ему нужно измениться, то это очень ранит. Значит меня не принимают истинного, не любят. А значит такой какой я есть – не подхожу.

И тут возникает внутриличностный конфликт.

Это очень глубокое экзистенциальное переживание: а нужен ли я вообще кому-нибудь такой, какой я есть?

В этой точке отношений стоит остановиться и разобраться в себе тому партнёру у которого возникает желание Переделать.

А что происходит со мной?

Почему партнёр должен соответствовать моим фантазиям и представлениям?

Какая вторичная выгода? А не прикрываю ли я своё нежелание меняться и работать над собой, критикуя партнёра? Ведь недовольство партнёром даёт нам право жаловаться на него, тем самым затмевает нам критичный взгляд на себя.

Нам никогда не переделать того, кто рядом, если наша настоящая цель — облегчить собственную жизнь. Все, что мы можем-это совместно создавать отношения, замечая сильные и слабые стороны друг друга и то, для того чтобы правильно распределить роли в паре. То есть прикрыть тылы друг друга в тех местах, где нужно укрепить "стену" ваших отношений.