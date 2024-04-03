Что такое диатомовая земля и как она избавит вас от вредителей в саду
Диатомовая земля (DE) – это мелкий белый порошок, состоящий из окаменевших остатков одноклеточных водорослей. Это отличный органический инсектицид, который можно использовать в саду для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей.
Диатомовая земля имеет микроскопически острые края, разрушающие наружный скелет насекомых, заставляя их высыхать. DE эффективен против любого насекомого с внешним скелетом, пишет The Farmers Almanac.
Натуральная диатомовая земля – это мелкий порошок, полученный из окаменевших остатков крошечных водных организмов, называемых диатомовыми водорослями, скелеты которых состоят из природного вещества.
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Этот инсектицид способен отпугнуть:
- блох
- Клещей
- Муравьёв
- Многоножек
- Уховерток
- Тараканов
- Сверчков
- Личинок грибных комаров
Диатомовая земля также отпугивает слизней и улиток.
Безопасный ли DE для людей и домашних животных?
Диатомовая земля безопасна для людей, если его не вдыхать. При работе с этим инсектицидом рекомендуется использовать маску.
Как использовать диатомовую землю в саду:
Опиливание: Посыпьте DE на почву вокруг основания растений, под растениями в горшках или в других местах, где присутствуют насекомые-вредители.
Спрей: Смешайте DE с водой и распылите на листья или целевую поверхность. DE становится неэффективным, когда намокает. Поэтому повторно наносите его после полива или дождя.
Другие факторы, которые следует учесть:
Этот инсектицид может быть вреден для пчел. Наносите его вечером, когда пчелы не активны.
Диатомовая земля может раздражать глаза. При работе с инсектицидом рекомендуется использовать защитные очки.
Предлагаем узнать, как отпугнуть вредителей от сада с помощью старых ошибок.
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