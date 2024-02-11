Что такое диета MIND?: Как улучшить работу мозга и обеспечить себе долголетие
Питание играет немаловажную роль в нашем общем самочувствии, включая и здоровье мозга. Диета MIND может стать отличным способом защитить ваш мозг от возрастных изменений и улучшить когнитивные функции.
Диета MIND – это не жесткая диета, а скорее образ жизни, который поможет вам есть более сознательно и улучшить свое здоровье, пишет Business Insider.
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Это диета, сочетающая в себе элементы средиземноморской и диеты DASH. Она рекомендует употреблять больше продуктов, положительно влияющих на мозг, таких как:
- Листовая зелень: шпинат, капуста, когда
- Овощи: брокколи, морковь, перец
- Ягоды: черника, малина, клубника
- Оливковое масло: источник полезных жиров
- Орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, семена льна
- Рыба: лосось, тунец, скумбрия
- Куриное мясо: источник белка
- Цельнозерновые продукты: коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб
- Бобовые: фасоль, чечевица
- Вино (в умеренных количествах): 1-2 бокала в день
Диета MIND также рекомендует сократить употребление:
- Красного мяса: говядина, свинина
- Жареной пищи: чипсы, фастфуд
- Сладостей: конфеты, торты, печенье
- Обработанных пищевых продуктов: колбасы, сосиски, полуфабрикаты
Как начать соблюдать диету MIND?
- Оцените свой рацион: ведите журнал питания в течение недели, чтобы понять, сколько рекомендуемых продуктов вы уже употребляете.
- Вносите постепенные изменения: начните с добавления 1-2 порций новых продуктов еженедельно.
- Не сдавайтесь: не ждите идеальных результатов сразу. Даже небольшие изменения могут оказать положительное влияние.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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