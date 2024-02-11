Что такое пирожные моти и как их приготовить дома: видео-рецепт

Моти - это традиционное японское лакомство, которое готовится из клейкого риса. Их нежность делает моти любимыми десертами для людей во всем мире.

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Делимся рецептом приготовления моти в домашних условиях. Этот рецепт опубликовала фуд блогер Юлия Вилич.

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Входящий в моти

Для теста:

200 г рисовой муки

100 г сахарной пудры

2 ст. л. кукурузного крахмала

300 мл воды

Пищевые красители (по желанию)

Для начинки:

150 г сливочного сыра

50 мл сливок 35%

45 г сахарной пудры

Ягоды, фрукты, наполнители – по вашему вкусу

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты теста до однородной массы. Накройте пищевой пленкой, сделайте проколы и поставьте в микроволновку на 90 секунд при мощности 900 Вт.

Проверьте тесто, перемешайте и снова поставьте в микроволновку на минуту.

Замесите тесто, присыпав стол кукурузным крахмалом. Добавьте красители, если хотите.

Приготовьте начинку: смешайте сыр, сливки, сахарную пудру и добавьте наполнители по своему вкусу.

Раскатайте тесто, выложите начинку, слепите как хинкали, но хвостик уберите.

Сформируйте колобочки моти. Приятного аппетита!

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