Что такое пирожные моти и как их приготовить дома: видео-рецепт
Моти - это традиционное японское лакомство, которое готовится из клейкого риса. Их нежность делает моти любимыми десертами для людей во всем мире.
Делимся рецептом приготовления моти в домашних условиях. Этот рецепт опубликовала фуд блогер Юлия Вилич.
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Входящий в моти
Для теста:
- 200 г рисовой муки
- 100 г сахарной пудры
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 300 мл воды
- Пищевые красители (по желанию)
Для начинки:
- 150 г сливочного сыра
- 50 мл сливок 35%
- 45 г сахарной пудры
- Ягоды, фрукты, наполнители – по вашему вкусу
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты теста до однородной массы. Накройте пищевой пленкой, сделайте проколы и поставьте в микроволновку на 90 секунд при мощности 900 Вт.
Проверьте тесто, перемешайте и снова поставьте в микроволновку на минуту.
Замесите тесто, присыпав стол кукурузным крахмалом. Добавьте красители, если хотите.
Приготовьте начинку: смешайте сыр, сливки, сахарную пудру и добавьте наполнители по своему вкусу.
Раскатайте тесто, выложите начинку, слепите как хинкали, но хвостик уберите.
Сформируйте колобочки моти. Приятного аппетита!
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