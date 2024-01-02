Что такое синяки на теле и почему они возникают

Некоторые люди могут получать кровоподтеки даже без видимой причины, но специалисты раскрыли, что стоит за этим явлением. По данным врачей, кровоподтеки могут быть более отчетливыми у тех, кто имеет определенные особенности здоровья.

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Ушиб на теле или кровоподтеки возникают вследствие повреждения кровеносных сосудов, что может происходить при травмах или физических ушибах. Однако ученые добавляют, что некоторые люди становятся более подверженными этому явлению даже без внешних вмешательств, пишет Live Science.

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Клиническая медсестра Терри Фостер отмечает, что появляющиеся без понятной причины синяки могут свидетельствовать о возможных основных заболеваниях, таких как заболевания крови. Такие случаи требуют обследования медицинским работником.

Представители MedlinePlus объяснили, что кровоподтеки возникают, когда кровь вытекает из поврежденных кровеносных сосудов и задерживается под кожей, изменяя свой цвет от красного до синего и зеленого. Синяки исчезают со временем, но их внешний вид может отличаться.

Гемоглобин, который придает крови ее цвет, играет немаловажную роль в изменении оттенка кровоподтеков. Сначала красный гемоглобин постепенно превращается в синий, фиолетовый и зеленый, когда разрушается из-за воздействия кислорода и других молекул.

Специалисты также отмечают, что некоторые медикаменты, такие как болеутоляющие и разжижающие кровь лекарства могут повысить склонность к синякам. Люди, принимающие такое лекарство, могут обнаружить кровоподтеки, даже без явных повреждений или травм.

Синяки – это не только результат физических травм, но и возможный индикатор состояния здоровья. Специалисты советуют быть внимательными к появляющимся без известных причин синякам и вовремя обращаться к медицинскому специалисту для профессиональной консультации и диагностики.

Что делать, когда появился синяк

Если вы только получили ушиб, нужно помешать разрастанию синяка. Для этого можно использовать холодный компресс, аптечный крем или гель, держать ушибленное место выше уровня сердца. Обезболивающее можно принимать только в крайнем случае.

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Через сутки после травмы синяк уже полностью сформирован. Кровь в месте ушиба темнеет, что отдает синим, фиолетовым зеленоватым оттенком на поверхности кожи. На этой стадии синяк уже не удастся убавить, но можно ускорить его рассасывание. Для этого можно использовать теплые компрессы, кремы с растительными экстрактами и витаминами, обезболивающее.

В первые 24 ч после травмы можно использовать аптечные кремы или гели на основе диметилсульфоксида, гепарина и диклофенака. Они оказывают противоотечное и противовоспалительное действие.

Если синяк находится на ноге или руке, поднимите эту конечность выше уровня сердца. Это поможет крови отливать от места повреждения.

Также можно использовать кремы с растительными экстрактами и витаминами. Да, мазь или гель на основе экстракта арники уменьшает отеки и ускоряет регенерацию. Крем с витамином К улучшает свертываемость крови и способствует восстановлению поврежденных капилляров и сосудов. Гель алоэ уменьшает боль и снижает воспаление. Крем с витамином С обладает противовоспалительными свойствами и улучшает заживление ран.

Обратите внимание, что эти советы являются общими. Если синяк большой или болезненный, лучше обратиться к врачу.

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