Что успеть посадить в феврале: секреты огородников
Уже скоро придет время для весенних работ на огороде. Но пока еще холодно, и высаживать рассаду в открытую почву рано. Поэтому февраль – это идеальное время для посевов на рассаду.
В этом месяце можно высадить семена многих овощных, ягодных и цветочных культур. Специалисты по svitroslyn.ua сообщили, что именно можно посадить в феврале, чтобы получить обильный урожай.
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В феврале можно высадить семена овощных культур и зелени.
- Перец (сладкий и горький)
- Баклажаны
- Петрушка, сельдерей
- Томаты
- Картофель (элитно)
- Капуста (ранняя)
- Базилик
- Арбуз
- Кабачки, тыква и другие бахчевые культуры
Для выращивания рассады овощных культур следует использовать специальный субстрат. Он должен быть легким, воздухопроницаемым и хорошо удерживать влагу. Также важно обеспечить рассаде хорошее освещение. Если света недостаточно, то рассада вырастет слабой и вытянутой.
В феврале можно высадить семена земляники и клубники. Для выращивания рассады ягодных культур следует использовать торфяные горшки или стаканчики. Это позволит избежать пикировки, которая может повредить нежные корни растений.
Цветочные культуры
В феврале можно высадить семена следующих цветковых культур:
- Виола
- Хризантема
- Лаванда
- Сальвия
Для выращивания рассады цветочных культур следует использовать легкий, воздухопроницаемый субстрат. Также важно обеспечить рассаде хорошее освещение и регулярный полив.
Перед посевом семена нужно обязательно продезинфицировать. Это поможет оградить растения от болезней и вредителей.
Семена нужно высевать в хорошо увлажненную почвосмесь.
После посева семян нужно прикрыть плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.
Когда появится первая лестница, пленку или стекло нужно убрать.
Рассаду нужно регулярно поливать и подкармливать.
Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.
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