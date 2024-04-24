Что выбирают украинцы: рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом

За март 2024 года украинские автолюбители приобрели 28,2 тыс. легковых автомобилей группы SUV. Это опять же подтвердило лидерство этого сегмента, заняв более четверти рынка подержанных авто – 26%.

Подавляющее большинство таких автомобилей, а именно 68%, сменили владельца в пределах страны, тогда как 32% были завезены из-за границы и впервые зарегистрированы в Украине, пишет AUTO.RIA.

Читайте также: Специалисты назвали самые надежные подержанные марки авто, которые действительно редко ломаются

Рейтинг самых популярных моделей "джипов", которые чаще всего покупают в Украине:

Volkswagen Tiguan BMW X5 Nissan Rogue Hyundai Tucson Mitsubishi Outlander Toyota RAV4 Audi Q5 Mazda CX-5 Nissan Qashqai KIA Sportage Volkswagen Touareg Hyundai Santa Fe Honda CR-V Audi Q7 Ford Escape

Сообщается, что в марте текущего года в Украине было зарегистрировано покупку примерно 6,5 тысячи новых автомобилей. Это на 9,4% превышает показатели февраля и на 28,8% выше результатов марта 2023 года. Лидером рейтинга продаж среди новых автомобилей снова стал кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 920 единиц, в исполнении для общего рынка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !