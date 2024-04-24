Что выбирают украинцы: рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом
За март 2024 года украинские автолюбители приобрели 28,2 тыс. легковых автомобилей группы SUV. Это опять же подтвердило лидерство этого сегмента, заняв более четверти рынка подержанных авто – 26%.
Подавляющее большинство таких автомобилей, а именно 68%, сменили владельца в пределах страны, тогда как 32% были завезены из-за границы и впервые зарегистрированы в Украине, пишет AUTO.RIA.
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Рейтинг самых популярных моделей "джипов", которые чаще всего покупают в Украине:
- Volkswagen Tiguan
- BMW X5
- Nissan Rogue
- Hyundai Tucson
- Mitsubishi Outlander
- Toyota RAV4
- Audi Q5
- Mazda CX-5
- Nissan Qashqai
- KIA Sportage
- Volkswagen Touareg
- Hyundai Santa Fe
- Honda CR-V
- Audi Q7
- Ford Escape
Сообщается, что в марте текущего года в Украине было зарегистрировано покупку примерно 6,5 тысячи новых автомобилей. Это на 9,4% превышает показатели февраля и на 28,8% выше результатов марта 2023 года. Лидером рейтинга продаж среди новых автомобилей снова стал кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 920 единиц, в исполнении для общего рынка.
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