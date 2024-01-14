Что значит 'испанский стыд' и почему он так называется: Мэм или библейская легенда

Многие слышали выражение "испанский стыд". Это означает чувство стыда, когда глупый поступок совершает другой человек.

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Однако не все знают, почему этот термин носит именно такое название. Известно о двух версиях происхождения, сообщает портал "Файне місце".

Первая и наиболее распространенная теория предполагает, что именно испанцы первыми дали название этой эмоции. В украинском языке в 2000-х начал использоваться в обиходе американский перевод фразы "spanish shame".

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Согласно второй версии, название возникло из-за библейской измены Иуды. Осознание своего поступка, угрызения совести и стыд за содеянное привели его к самоубийству.

Иуда повесился на осине, название которой произносится как "аспа" или "испа". Отсюда возможно и произошло знаковое выражение.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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