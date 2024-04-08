Что значит, когда падает или гаснет свеча в церкви: народные приметы

Люди обращаются в храм, чтобы зажечь свечи с просьбой о спокойствии, здоровье или поддержке для себя и своих близких. Иногда свеча может случайно упасть или погаснуть. Согласно народным верованиям, это может иметь особое значение.

В таких случаях, лицо, поставившее свечу, может испытывать смущение. Возникает страх, что это может быть знаком неудачи. Но действительно ли это так? Народные поверья интерпретируют падение или угасание свечи в храме как знак, но не всегда они имеют негативное значение, пишет ТСН.

Что значит когда упала свеча в церкви

Согласно народным приметам, упавшая свеча может быть признаком будущих неприятных событий или сообщений от родных. Однако, если свеча просто выскользнула из рук, это не считается знаком неудачи. Такие приметы касаются только свечей, которые были сознательно зажжены и поставлены на подсвечник.

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В случае, когда зажженная свеча падает в доме, существует поверье о возможности получения неожиданных новостей, которые не всегда являются негативными.

Если свеча выпадает из рук незамужней девушки, по народной примете, это может предвещать скорую помолвку.

Что значит, если погасла свеча, которая была зажжена в храме

Относительно свечи, погасшей в церкви, значение зависит от ваших намерений. Если свеча была поставлена за душу умершего, то, по поверьям, это может свидетельствовать о том, что покойник умер с обидой на конкретного человека. Если же погасла свеча, поставленная за здоровье, это может указывать на угрозу здоровью близких.

Когда погасла свеча за упокой - по поверью нужно извиниться перед усопшим, прочитать молитву за упокой трижды, а затем снова зажечь свечу. Если погасла свеча за здоровье, рекомендуется простить обиды, помолиться за крепкое здоровье и снова зажечь свечу.

Напомним, ранее в церкви объяснили, что делать со старой освященной водой.

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