Чтобы беды обходили дом: Какие 3 дерева возле дома защищают от несчастья

Деревья – это не только украшение вашего двора, но и мощные источники энергии, обладающие защитными свойствами. Эзотерики утверждают, что определенные виды деревьев способны оберегать ваш дом и семью от проблем, зла и несчастий.

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Помните, что деревья – это живые существа, нуждающиеся в вашей заботе и внимании. Ухаживайте за ними, и они щедро отблагодарят вас своими защитными свойствами, пишет ТСН.

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Вот три дерева, которые рекомендуется посадить возле вашего дома.

1. Береза:

Символ света, чистоты и жизни.

Очищает воду, почву и воздух.

Защищает от сглаза, негатива и порчи.

Притягивает к дому любовь, здоровье и благополучие.

Рекомендуется сажать у входа в дом.

2. Дуб:

Символизирует мудрость, силу и долголетие.

Обладает мощной энергетикой, дарит уверенность, защищает от негатива и успокаивает.

Приносит богатство, успех и талант.

Лучше сажать с задней стороны дома, как опорную крепость.

3. Сосна:

Символ выносливости, надежды и вечности.

Защищает от негативного воздействия внешней среды.

Способствует духовному росту, поиску гармонии и медитации.

Умиротворяющее пространство.

Рекомендуется сажать у боковой стороны дома.

Дополнительные советы:

Используйте древесину, ветки, шишки и другие части этих деревьев для изготовления талисманов, амулетов или декора.

Заваривайте чай из сосновых игл или березовых листьев для улучшения здоровья и самочувствия.

Медитируйте под сосной или дубом, чтобы установить связь с природой и получить заряд энергии.

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