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Чтобы беды обходили дом: Какие 3 дерева возле дома защищают от несчастья

Игорь Романько

Какие деревья защищают от бед

Деревья – это не только украшение вашего двора, но и мощные источники энергии, обладающие защитными свойствами. Эзотерики утверждают, что определенные виды деревьев способны оберегать ваш дом и семью от проблем, зла и несчастий.

Помните, что деревья – это живые существа, нуждающиеся в вашей заботе и внимании. Ухаживайте за ними, и они щедро отблагодарят вас своими защитными свойствами, пишет ТСН.

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Вот три дерева, которые рекомендуется посадить возле вашего дома.

1. Береза:

  • Символ света, чистоты и жизни.
  • Очищает воду, почву и воздух.
  • Защищает от сглаза, негатива и порчи.
  • Притягивает к дому любовь, здоровье и благополучие.
  • Рекомендуется сажать у входа в дом.

2. Дуб:

  • Символизирует мудрость, силу и долголетие.
  • Обладает мощной энергетикой, дарит уверенность, защищает от негатива и успокаивает.
  • Приносит богатство, успех и талант.
  • Лучше сажать с задней стороны дома, как опорную крепость.

3. Сосна:

  • Символ выносливости, надежды и вечности.
  • Защищает от негативного воздействия внешней среды.
  • Способствует духовному росту, поиску гармонии и медитации.
  • Умиротворяющее пространство.
  • Рекомендуется сажать у боковой стороны дома.

Дополнительные советы:

  • Используйте древесину, ветки, шишки и другие части этих деревьев для изготовления талисманов, амулетов или декора.
  • Заваривайте чай из сосновых игл или березовых листьев для улучшения здоровья и самочувствия.
  • Медитируйте под сосной или дубом, чтобы установить связь с природой и получить заряд энергии.

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