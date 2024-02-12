Чтобы блины были идеальны, добавьте один секретный ингредиент: мой фирменный рецепт

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Мои фирменные блины

Идеальны, для мяса, малосольной рыбы, икорки или шоколадной нутели.

Секрет Шефа – это 30 грамм кукурузного крахмала!!!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,3л. молоко

7-8 яиц если средние

Чайная ложка соли

Столовая ложка сахара

6 столовых ложек растительного масла

300 грамм муки

30 грамм кукурузного крахмала!!!

Главное, это последовательность

Венчиком взбиваете яйца, с мукой, сахаром, крахмалом, соль, до растворения всех комочков и однородной массы

Должна получиться очень густая сметана, или жидкое тесто.

Только потом добавляете молоко, хорошо размещаете, добавляете масло, и оставляете на 30-40 минут

На сковороду масло уже не добавляете

Благодаря секрету из крахмала, они очень мягкие и сочные.