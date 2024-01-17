Чтобы было спелое, а не испорченное: Как правильно выбирать авокадо

Авокадо – это вкусный и полезный фрукт, который можно использовать в разных блюдах. Однако, чтобы получить удовольствие от его вкуса, важно выбрать спелый плод.

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Если вы хотите ускорить созревание авокадо, можете положить его в пакет с бананами или яблоками. Эти фрукты выделяют этилен, способствующий созреванию других фруктов. Надеюсь, эти советы помогут вам выбрать спелый авокадо и насладиться его вкусом, пишет prostoway.

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Вот несколько советов, как выбрать спелый авокадо:

Размер. Не покупайте слишком большие авокадо, поскольку они могут быть перезрелыми. Лучше выбирать фрукты весом не более 200 г.

Форма . Авокадо должно быть грушевидной формы, не более 10 см длиной.

. Авокадо должно быть грушевидной формы, не более 10 см длиной. Кожица . Кожица спелого авокадо должна быть темно-зеленой или черной. Если кожура зеленая, то плод еще не созрел.

. Кожица спелого авокадо должна быть темно-зеленой или черной. Если кожура зеленая, то плод еще не созрел. Мякоть . Если нажать на авокадо, то на нем должна остаться вмятина. Если вмятина не появляется, то плод еще не созрел.

. Если нажать на авокадо, то на нем должна остаться вмятина. Если вмятина не появляется, то плод еще не созрел. Косточка . Если авокадо спел, то косточка легко отделяется от мякоти.

. Если авокадо спел, то косточка легко отделяется от мякоти. Плодоножка. Плодоножка спелого авокадо должна быть зеленой и свежей. Если она сухая, то плод перезрелый.

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