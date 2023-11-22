Чтобы не выглядеть смешно: 6 признаков, указывающих на отсутствие вкуса

Мода – дама достаточно капризна. Кроме того, с ней следует уметь дружить: очень легко сделать образ смешным, надев, к примеру, много брендовых вещей сразу. Что же не нужно делать, создавая свой лук, подскажет Радиотрек.

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Копирование трендов без учета возраста и фигуры

Костюмы оверсайз или брюки клеш, не будет смотреться гармонично на всех. Кроме того, трендовые вещи быстро выходят из моды, потому лучше комбинировать их с классическими элементами гардероба.

Логотипы

Логотипы и надписи на одежде выглядят слишком выразительно и могут создать впечатление подделки, поэтому следует выбирать вещи без видимых логотипов.

Несовместимые цвета

Ношение несовместимых цветов или узоров может выглядеть небрежно. Лучше использовать яркие цвета и узоры как акценты, а не как основу для создания гармоничного образа.

Одежда не по размеру

Откажитесь от тесной или слишком свободной одежды, поскольку это может выглядеть небрежно. Подходящая одежда всегда будет выглядеть стильно, даже если это не дорогой экземпляр.

Слишком много украшений

Не преувеличивайте с украшениями, поскольку чрезмерное количество аксессуаров может выглядеть угнетающе. Добавляйте украшения, которые дополняют ваш стиль, а не отвлекают внимание.

Соблюдайте дресс-код

Важно соблюдать дресс-код, поскольку это указывает на вкус и социальную осведомленность. Понимание того, какая одежда подходит для разных условий и событий, является ключевым аспектом воспитания и хорошего стиля.

Напомним, мы уже писали, как создать дорогой образ и не потратить кучу денег.

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