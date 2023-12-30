Чтобы привлечь удачу и довольство в новом году: Какие блюда обязательно должны быть на новогоднем столе
Новый год – это время новых начинаний и чаяний. Многие верят, что определенные блюда на новогоднем столе могут помочь привлечь удачу и счастье в грядущем году.
Надеемся, что эти советы помогут вам приготовить вкусный и символический новогодний стол, который принесет вам удачу и счастье в грядущем году.
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- Рыба – это символ изобилия и богатства. Поэтому на новогодний стол часто подают рыбу, например осетрину, лосось, форель или щуку.
- Горох или чечевицаБобовые считаются символом плодородия и благополучия. Они также символизируют деньги, потому что их бобы похожи на монеты.
- Сладости, такие как печенье, конфеты, торты и пирожные, считаются символом радости и счастья. Потому они обязательно должны присутствовать на новогоднем столе.
- Яйца считаются символом плодородия и возрождения. Они также символизируют богатство и изобилие.
- Свинина считается символом богатства и изобилия.
- Зелень символизирует рост и новое начало.
- Семена граната символизируют плодородие, обилие и процветание. Говорят, что употребление граната в канун Нового года или в день Нового года принесет вам удачу и богатство в наступающем году.
- Мандарины и другие цитрусовые имеют ярко-оранжевый цвет, напоминающий солнце. Считается, что употребление мандаринов и апельсинов в канун или в день Нового года принесет вам удачу и энергию в новом году.
Некоторые дополнительные советы
- Для того чтобы блюда на новогоднем столе принесли удачу, важно приготовить их с любовью и хорошими мыслями.
- Не стоит переедать на новогоднем столе, поскольку это может привести к противоположному результату.
- После праздника не забудьте убрать со стола все остатки еды и посуды, чтобы не загрязнять пространство отрицательной энергией.
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