Чтобы привлечь удачу и довольство в новом году: Какие блюда обязательно должны быть на новогоднем столе

Новый год – это время новых начинаний и чаяний. Многие верят, что определенные блюда на новогоднем столе могут помочь привлечь удачу и счастье в грядущем году.

Видео дня

Надеемся, что эти советы помогут вам приготовить вкусный и символический новогодний стол, который принесет вам удачу и счастье в грядущем году.

Читайте также: Блюда, которые нужно поставить на новогодний стол 2024, чтобы привлечь достаток и удачу

Рыба – это символ изобилия и богатства. Поэтому на новогодний стол часто подают рыбу, например осетрину, лосось, форель или щуку.

– это символ изобилия и богатства. Поэтому на новогодний стол часто подают рыбу, например осетрину, лосось, форель или щуку. Горох или чечевицаБобовые считаются символом плодородия и благополучия. Они также символизируют деньги, потому что их бобы похожи на монеты.

Сладости , такие как печенье, конфеты, торты и пирожные, считаются символом радости и счастья. Потому они обязательно должны присутствовать на новогоднем столе.

, такие как печенье, конфеты, торты и пирожные, считаются символом радости и счастья. Потому они обязательно должны присутствовать на новогоднем столе. Яйца считаются символом плодородия и возрождения. Они также символизируют богатство и изобилие.

считаются символом плодородия и возрождения. Они также символизируют богатство и изобилие. Свинина считается символом богатства и изобилия.

считается символом богатства и изобилия. Зелень символизирует рост и новое начало.

символизирует рост и новое начало. Семена граната символизируют плодородие, обилие и процветание. Говорят, что употребление граната в канун Нового года или в день Нового года принесет вам удачу и богатство в наступающем году.

символизируют плодородие, обилие и процветание. Говорят, что употребление граната в канун Нового года или в день Нового года принесет вам удачу и богатство в наступающем году. Мандарины и другие цитрусовые имеют ярко-оранжевый цвет, напоминающий солнце. Считается, что употребление мандаринов и апельсинов в канун или в день Нового года принесет вам удачу и энергию в новом году.

Некоторые дополнительные советы

Для того чтобы блюда на новогоднем столе принесли удачу, важно приготовить их с любовью и хорошими мыслями.

Не стоит переедать на новогоднем столе, поскольку это может привести к противоположному результату.

После праздника не забудьте убрать со стола все остатки еды и посуды, чтобы не загрязнять пространство отрицательной энергией.

Ранее эксперты объяснили, как пережить стресс во время новогодних праздников.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!