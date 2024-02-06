Чтобы соседи завидовали: Какие многолетние кусты посадить у себя на участке

Создание красивого и гармоничного садового дизайна – не только о высадке цветов и деревьев. Это подлинное искусство, где каждое растение имеет свою историю, а все вместе они создают неповторимую атмосферу.

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Миксбордер "Живописный уголок" – это отличный пример того, как объединить разнообразные растения, чтобы получить живописный и уютный уголок в вашем саду, пишет greenpost.

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Вот несколько советов, которые помогут вам создать подобный миксбордер:

Выберите различные растения с разными формами, цветами и текстурами. Это придаст вашему миксбордеру динамичность и любопытство.

Учитывайте особенности каждого растения: его потребность в солнечном свете, влажности, типе почвы.

его потребность в солнечном свете, влажности, типе почвы. Подумайте о том, как вы хотите использовать этот уголок сада. Это поможет вам подобрать подходящие растения.

Например, в миксбордере "Живописный уголок" используются следующие растения:

Яблоня на штамбе: красивая и практичная, она не только украсит ваш сад, но и подарит вам вкусные яблоки.

красивая и практичная, она не только украсит ваш сад, но и подарит вам вкусные яблоки. Барбарис: неприхотливое и устойчивое к болезням растение, которое придаст вашему миксбордеру яркие краски.

Туя Тини Тим: компактная и медленно растущая туя, которая станет отличным фоном для других растений.

компактная и медленно растущая туя, которая станет отличным фоном для других растений. Райграс высокий: засухоустойчивая и неприхотливая трава, которая придаст вашему миксбордеру зелень.

засухоустойчивая и неприхотливая трава, которая придаст вашему миксбордеру зелень. Шалфей: ароматное и целебное растение, которое украсит ваш сад своими цветами.

ароматное и целебное растение, которое украсит ваш сад своими цветами. Очиток виден: цветет до заморозков, делая ваш сад красивым даже в холодное время года.

Экспериментируйте, сочетайте разные растения и создавайте свой неповторимый живописный уголок. Не забудьте учесть особенности вашего климата и почвы при выборе растений.

Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.

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