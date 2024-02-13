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Чтобы стоял долго: как сохранить свежесть цветов в букете

Цихоцкая Мария

Чтобы стоял долго: как сохранить свежесть цветов в букете

Красивые букеты – это всегда приятно, но они могут быть и недешевы. Чтобы сохранить свежесть цветов подольше, важно не только правильно ухаживать за ними дома, но и правильно выбрать букет при покупке. Это гарантирует вам, что цветы будут долго стоять.

Об этом пишет Merkur.

Признаки свежести цветов:

Розы:

  • Бутоны немного раскрыты.
  • Прочный стебель.
  • Блестящие темно-зеленые листья.

Тюльпаны:

  • При трении стеблей друг о друга слышен легкий скрип.
  • Если головки поникли, заверните букет в бумагу и поместите в прохладное место на несколько часов.

Махровые розы, герберы, пионы:

  • Жесткая головка цветка при легком нажатии.
  • Неповрежденные листья и цветы.
  • Отсутствие черных пятен на стебле.
  • Светлый срез стебля.

Уход за цветами в вазе:

  • Каждый день меняйте воду.
  • Не ставьте букет в слишком теплом помещении или под прямыми солнечными лучами.
  • Срезайте кончики стеблей под косым углом на 1-2 см в день.
  • Добавляйте в воду специальные добавки для сохранения свежести цветов.

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Один ингредиент, который может продлить жизнь букета:

  • Добавьте 1 таблетку аспирина на 1 литр воды. Это поможет снизить уровень pH воды и замедлит размножение микробов.

Другие советы:

  • Опрыскивайте цветы водой из пульверизатора каждый день.
  • Добавляйте в воду сахар (1 чайная ложка на 1 литр) или немного уксуса (1 столовая ложка на 1 литр).
  • Не ставьте рядом с фруктами, выделяющими этилен, что может привести к быстрому увяданию цветов.

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться красотой цветов в течение многих дней.

Напомним, мы уже писали, как сохранить цветы свежими на несколько недель.

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