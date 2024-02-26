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Чтобы точно проросло: как проверить семена перед посадкой

Игорь Романько

Как проверить семена на всхожесть перед посадкой

Проверка семян на всхожесть – важный шаг для любого садовода. Это позволяет заранее оценить качество посадочного материала, спланировать посадку и рассчитать оптимальное количество семян.

Эти простые методы помогут проверить семена на всхожесть и сделать уверенные шаги к успешному выращиванию ваших любимых культур. УНИАН предлагает 3 доступных способа проверить семена на всхожесть.

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1. Проверка в соленой воде:

  • Приготовьте раствор из 1 чайной ложки соли на 1 литр воды.
  • Окуните семена в раствор и оставьте на 2-3 часа.
  • Семена, которые всплывают, вероятно, не взойдет, а опустившиеся на дно можно использовать для посадки.

2. Проверка на влажной салфетке:

  • Возьмите влажную салфетку (или намочите обычную).
  • Разложите семена на салфетке, сохраняя расстояние между каждым семенем.
  • Накройте емкость крышкой или плёнкой и оставьте на несколько дней.
  • Каждый день проветривайте семена, чтобы избежать плесени.
  • Проросшие семена свидетельствуют о его пригодности к посадке.

3. Проверка в опилках:

  • Слегка увлажните опилки и разложите на дне емкости слоем 2 см.
  • Разложите семена, сохраняя расстояние между ними.
  • Засыпьте семена опилками и поставьте на проращивание.
  • Через несколько дней оцените результат: проросшие семена свидетельствуют о его жизнеспособности.

Помните:

  • Перед проверкой семян рекомендуется откалибровать, чтобы отобрать лучшие экземпляры.
  • Срок прорастания семян может отличаться для разных культур, поэтому важно знать эту информацию.
  • По результатам проверки вы можете скорректировать количество семян, которые планируете посадить.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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