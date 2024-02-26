Чтобы точно проросло: как проверить семена перед посадкой

Проверка семян на всхожесть – важный шаг для любого садовода. Это позволяет заранее оценить качество посадочного материала, спланировать посадку и рассчитать оптимальное количество семян.

Видео дня

Эти простые методы помогут проверить семена на всхожесть и сделать уверенные шаги к успешному выращиванию ваших любимых культур. УНИАН предлагает 3 доступных способа проверить семена на всхожесть.

Читайте на также: Только повредите: садоводы назвали растения, которые нельзя трогать зимой

1. Проверка в соленой воде:

Приготовьте раствор из 1 чайной ложки соли на 1 литр воды.

Окуните семена в раствор и оставьте на 2-3 часа.

Семена, которые всплывают, вероятно, не взойдет, а опустившиеся на дно можно использовать для посадки.

2. Проверка на влажной салфетке:

Возьмите влажную салфетку (или намочите обычную).

Разложите семена на салфетке, сохраняя расстояние между каждым семенем.

Накройте емкость крышкой или плёнкой и оставьте на несколько дней.

Каждый день проветривайте семена, чтобы избежать плесени.

Проросшие семена свидетельствуют о его пригодности к посадке.

3. Проверка в опилках:

Слегка увлажните опилки и разложите на дне емкости слоем 2 см.

Разложите семена, сохраняя расстояние между ними.

Засыпьте семена опилками и поставьте на проращивание.

Через несколько дней оцените результат: проросшие семена свидетельствуют о его жизнеспособности.

Помните:

Перед проверкой семян рекомендуется откалибровать, чтобы отобрать лучшие экземпляры.

Срок прорастания семян может отличаться для разных культур, поэтому важно знать эту информацию.

По результатам проверки вы можете скорректировать количество семян, которые планируете посадить.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!